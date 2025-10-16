قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف بالقرى والمراكز لضمان انسياب المياه

إيهاب عمر

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات تطهير الترع والمصارف متواصلة بمختلف قرى ونجوع المحافظة، لضمان انسياب المياه إلى نهايات الترع، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطهير الترع والمصارف بمختلف المراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الموارد المائية والري بأسيوط، برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تواصل تنفيذ حملاتها المكثفة لتطهير الترع والمصارف بمختلف المراكز.

وقال المحافظ إنه تم تطهير ترعة النزلة ك 5، وكوبري نجع حمادي طريق البداري الساحل، فضلًا عن إزالة الحشائش بزمام نجع حمادي الشرقية في مركز ساحل سليم، وأمام شبكة بني مر، إلى جانب الأعمال الجارية عند كوبري 136.500.

ولفت إلى دعم الوحدات المحلية لأعمال لرفع ونقل المخلفات بقلابات وسيارات الحملات الميكانيكية، أولًا بأول ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

ضمان انتظام عمليات الري

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل للمزارعين وضمان انتظام عمليات الري، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.

واختتم المحافظ تصريحاته بتجديد الدعوة للمواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات أو ملاحظات تتعلق بقطاع الري أو الخدمات العامة عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.

