قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنقذونا قبل وقوع الكارثة.. جذع نخيل على ترعة وسيلة مرور تلاميذ عزبة الصاوي بأسيوط

جذع نخيل على ترعة وسيلة مرور تلاميذ عزبة الصاوي بأسيوط
جذع نخيل على ترعة وسيلة مرور تلاميذ عزبة الصاوي بأسيوط
إيهاب عمر

تعالت صرخات أهالي عزبة الصاوي التابعة لقرية إسكندرية التحرير بمحافظة أسيوط، لإنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة بني غالب، لإنقاذ أبنائهم من الموت بسبب تعرضهم للخطر بسبب مرورهم على جذع نخيل إلى الترعة للوصول إلى مدارسهم بقرية الهدايا.

ولكن لم تجد هذه الصرخات من يسمعها، وبعد حادث سقوط تروسيكل بترعة "حواس" بقرية منقباد، والذي أسفر عن وفاة 6 تلاميذ بينما يرقد 5 آخرون لتلقي العلاج بالمستشفيات، ارتفعت صرخات أهالي عزبة الصاوي مرة أخرى للبحث عمن يسمعها قبل وقوع الكارثة.

أبناؤنا في خطر بسبب عدم وجود كوبري 

وقال حسن سيد، أحد أهالي عزبة الصاوي التابعة لقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط، إن التلاميذ يعانون بشكل يومي في الذهاب إلى مدارسهم بسبب عدم وجود كوبري على ترعة بني غالب حتى يتمكن التلاميذ إلى الذهاب لمدارسهم بقرية الهدايا، ووسيلة عبور التلاميذ الوحيدة هي "جذع نخيل" على الترعة، ما يعرض حياتهم إلى الخطر بشكل يومي.

وأضاف: “يخرج أبناؤنا إلى المدارس في الصباح ونحن نضع أيدينا على قلوبنا حتى عودتهم بسبب سيرهم على جذع النخيل أعلى ترعة بني غالب للتوجه إلى مدرستهم بقرية الهدايا، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للمحافظة لإنشاء كوبري على الترعة، خاصة أنه لا يوجد طريق بديل لمرور أبنائنا بشكل آمن”.

تقدمنا بشكاوى دون اي استجابة 

وتابع: “لدينا مدرسة قديمة بالعزبة ”مدرسة الفصل الواحد"، وتم إغلاقها منذ فترة كبيرة، وتقدمنا بشكاوى عديدة إلى مجلس الوزراء والمحافظة ومديرية التربية والتعليم لإعادة فتح المدرسة لخدمة أبناء العزبة، خاصة أنه يتم استغلالها الآن كمخزن، وطالبنا بتشغيلها مدرسة للمرحلة الابتدائية أو روضة لخدمة التلاميذ من صغار السن حتى لا تتعرض حياتهم للخطر بشكل يومي خلال مرورهم على جذع النخيل أعلى ترعة بني غالب، بالإضافة إلى سيرهم نحو 4 كيلومترات وسط الزراعات للوصول إلى مدرستهم بقرية الهدايا".


واستطرد: “تقدمنا بشكوى إلى وزارة الموارد المائية والري بشأن إنشاء كوبري مشاة على الترعة منذ نحو عامين، وكان رد الوزارة أنه جار إدراج مشروع إنشاء كوبري على الترعة ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة بمعرفة الوحدة المحلية، وحتى الآن لم يتم العمل به”.

عزبة الصاوي قرية إسكندرية التحرير أسيوط إنشاء كوبري ترعة بني غالب جذع نخيل الترعة سقوط تروسيكل بترعة منقباد حياة كريمة وزارة الموارد المائية والري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

ترشيحاتنا

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

المسالك البولية

اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد