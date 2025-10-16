أنقذونا قبل وقوع الكارثة.. جذع نخيل على ترعة وسيلة مرور تلاميذ عزبة الصاوي بأسيوط

تعالت صرخات أهالي عزبة الصاوي التابعة لقرية إسكندرية التحرير بمحافظة أسيوط، لإنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة بني غالب، لإنقاذ أبنائهم من الموت بسبب تعرضهم للخطر بسبب مرورهم على جذع نخيل إلى الترعة للوصول إلى مدارسهم بقرية الهدايا.

ولكن لم تجد هذه الصرخات من يسمعها، وبعد حادث سقوط تروسيكل بترعة "حواس" بقرية منقباد، والذي أسفر عن وفاة 6 تلاميذ بينما يرقد 5 آخرون لتلقي العلاج بالمستشفيات، ارتفعت صرخات أهالي عزبة الصاوي مرة أخرى للبحث عمن يسمعها قبل وقوع الكارثة.

أبناؤنا في خطر بسبب عدم وجود كوبري

وقال حسن سيد، أحد أهالي عزبة الصاوي التابعة لقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط، إن التلاميذ يعانون بشكل يومي في الذهاب إلى مدارسهم بسبب عدم وجود كوبري على ترعة بني غالب حتى يتمكن التلاميذ إلى الذهاب لمدارسهم بقرية الهدايا، ووسيلة عبور التلاميذ الوحيدة هي "جذع نخيل" على الترعة، ما يعرض حياتهم إلى الخطر بشكل يومي.

وأضاف: “يخرج أبناؤنا إلى المدارس في الصباح ونحن نضع أيدينا على قلوبنا حتى عودتهم بسبب سيرهم على جذع النخيل أعلى ترعة بني غالب للتوجه إلى مدرستهم بقرية الهدايا، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للمحافظة لإنشاء كوبري على الترعة، خاصة أنه لا يوجد طريق بديل لمرور أبنائنا بشكل آمن”.

تقدمنا بشكاوى دون اي استجابة

وتابع: “لدينا مدرسة قديمة بالعزبة ”مدرسة الفصل الواحد"، وتم إغلاقها منذ فترة كبيرة، وتقدمنا بشكاوى عديدة إلى مجلس الوزراء والمحافظة ومديرية التربية والتعليم لإعادة فتح المدرسة لخدمة أبناء العزبة، خاصة أنه يتم استغلالها الآن كمخزن، وطالبنا بتشغيلها مدرسة للمرحلة الابتدائية أو روضة لخدمة التلاميذ من صغار السن حتى لا تتعرض حياتهم للخطر بشكل يومي خلال مرورهم على جذع النخيل أعلى ترعة بني غالب، بالإضافة إلى سيرهم نحو 4 كيلومترات وسط الزراعات للوصول إلى مدرستهم بقرية الهدايا".



واستطرد: “تقدمنا بشكوى إلى وزارة الموارد المائية والري بشأن إنشاء كوبري مشاة على الترعة منذ نحو عامين، وكان رد الوزارة أنه جار إدراج مشروع إنشاء كوبري على الترعة ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة بمعرفة الوحدة المحلية، وحتى الآن لم يتم العمل به”.