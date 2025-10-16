ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من ضبط سائق وتباع تابعين لشركة نقل خاصة عقب انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مسن يسقط أرضا أثناء منعه من استقلال أحد الأتوبيسات بمدينة المنصورة.

كما ظهر فى الفيديو المسن ممسك ببعض الأوراق في يده، مسرعا ليلحق بالأتوبيس ، لكن اندفاع المركبة تسبب في سقوطه على وجهه مما ادى الى غضب وتعاطف من قبل المواطنين عبر " الفيس بوك" حيث طالبوا المسئولين بسرعة محاسبة ورد كرامة المسن الذي تعرض لهذا التصرف المهين وطالبوا اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمسانده هذا المسن، وتم تحديد هوية السائق والتباع، وضبطهما لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف " عم فوزي" ابن قرية ميت النحال بدكرنس ، بعد انتشار مقطع فيديو أظهر سقوطه أثناء محاولته الصعود إلى أحد الأتوبيسات بمدينة المنصورة، حيث قال " كنت راجع من الكشف في قسم العيون، وكنت مستني أركب الأتوبيس ، وجه التباع زقني على فوقعت على الأرض نفسى عزت عليا من اللى حصل وولادى زعلانين عشانى "

