قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الخطيب تعقد أول ندوة إنتخابية بفرع الأهلي بالشيخ زايد

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

يعقد محمود الخطيب المرشح لمنصب رئاسة النادي الأهلي أولي ندوات قائمته الإنتخابية بفرع الشيخ زايد في السابعة من مساء اليوم ضمن خطته في في إطار التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وطرح الرؤية الشاملة لبرنامج القائمة واستراتيجيتها للسنوات الأربعة المقبلة.

ومن المقرر ان يعقد الخطيب ندوتة الثانية بفرع القاهرة الجديدة غدا الجمعه ثم الندوة الثالثة بفرع مدينة نصر يوم الخميس 23 أكتوبر، على أن تختتم الندوات بـاللقاء الختامي في المقر الرئيسي بالجزيرة يوم الجمعة 24 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد هذه الندوات عرضًا تفصيليًا لـبرنامج العمل الذي أعدته القائمة، والذي يتضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير والإنجازات التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الرياضية والإدارية والإنشائية والخدمية.

تستعرض القائمة خلال الندوات خطة المرحلة المقبلة، والتي تركز على توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي؛ بما يعزز من الموارد المالية للنادي، إلى جانب تطوير الأداء الرياضى والبنية التحتية في الفروع الأربعة، وتحقيق التعاون الكامل بين شركات الأهلي؛ بما يخدم المنظومة الرياضية والاقتصادية للنادي.

وتضم قائمة الخطيب كلًا من محمود الخطيب رئيسا. و ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال.. وللعضوية تحت السن.. إبراهيم العامري.. رويدا هشام.


 

النادي الأهلي محمود الخطيب الاهلي رئاسة الاهلي إنتخابات الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

كفر الزيات في أبهى صورها.. ومحافظ الغربية يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

الأقصر تستعد لانطلاق فعالية “الباراموتور إيجيبت جيت 7” بمشاركة 15 دولة و100 طيار

بمشاركة 15 دولة و100 طيار.. الأقصر تحتضن أكبر حدث باراموتور عالمي

مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث مأساوي بطريق منشأة العماري شرق الأقصر

مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث مأساوي بطريق منشأة العماري شرق الأقصر

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد