قائمة الخطيب تعقد أول ندوة إنتخابية بفرع الأهلي بالشيخ زايد

يعقد محمود الخطيب المرشح لمنصب رئاسة النادي الأهلي أولي ندوات قائمته الإنتخابية بفرع الشيخ زايد في السابعة من مساء اليوم ضمن خطته في في إطار التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وطرح الرؤية الشاملة لبرنامج القائمة واستراتيجيتها للسنوات الأربعة المقبلة.

ومن المقرر ان يعقد الخطيب ندوتة الثانية بفرع القاهرة الجديدة غدا الجمعه ثم الندوة الثالثة بفرع مدينة نصر يوم الخميس 23 أكتوبر، على أن تختتم الندوات بـاللقاء الختامي في المقر الرئيسي بالجزيرة يوم الجمعة 24 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد هذه الندوات عرضًا تفصيليًا لـبرنامج العمل الذي أعدته القائمة، والذي يتضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير والإنجازات التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الرياضية والإدارية والإنشائية والخدمية.

تستعرض القائمة خلال الندوات خطة المرحلة المقبلة، والتي تركز على توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي؛ بما يعزز من الموارد المالية للنادي، إلى جانب تطوير الأداء الرياضى والبنية التحتية في الفروع الأربعة، وتحقيق التعاون الكامل بين شركات الأهلي؛ بما يخدم المنظومة الرياضية والاقتصادية للنادي.

وتضم قائمة الخطيب كلًا من محمود الخطيب رئيسا. و ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال.. وللعضوية تحت السن.. إبراهيم العامري.. رويدا هشام.



