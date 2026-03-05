قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: دمج الرسائل السكانية والصحية في الخطاب الديني يعزز صحة الأسرة المصرية

حسن رضوان

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف لدمج الرسائل السكانية والصحية في الخطاب الديني يمثل خطوة استراتيجية هامة لدعم صحة الأم والطفل، وتحقيق استقرار الأسرة المصرية.

 توحيد الخطاب التوعوي بين العلم والدين

وأضافت “العسيلي”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة تساعد على توحيد الخطاب التوعوي بين العلم والدين، وتضمن وصول الرسائل السكانية بشكل فعال إلى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على المباعدة بين الولادات، وتعزيز الرضاعة الطبيعية، وحماية حقوق الطفل.

وتابعت: «توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والدينية سيزيد من تأثير الحملات التوعوية، ويعزز اتخاذ الأسرة لقرارات مستنيرة، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة، ويحقق التنمية المستدامة التي نطمح إليها».

كانت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا مع الدكتورة مروة الكحلاوي، مساعد وزير الأوقاف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ودمج الرسائل السكانية والصحية ضمن خطاب الواعظات. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد الخطاب التوعوي وزيادة تأثيره على مختلف فئات المجتمع، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة.

وشدّد الاجتماع على أهمية دمج الرسائل السكانية والصحية في الخُطب والدروس والندوات الدينية، مع التركيز على:

أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، التي تشكل نحو 85% من قدراته الجسدية والعقلية.

دور الرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات لضمان نمو صحي للطفل واستقرار الأسرة.

حماية حقوق الطفل والأسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتوفير رعاية صحية مناسبة.

كما تناول الاجتماع:

إعداد حزمة رسائل سكانية متكاملة مبنية على أسس علمية وشرعية.

تنظيم ورش تدريبية مشتركة للواعظات حول القضايا السكانية والصحية.

إطلاق بودكاست مشترك وخطة تحرك شاملة عبر المساجد والفعاليات الميدانية ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

التأكيد على أهمية مشورة ما قبل الزواج وتعزيز الحملات التوعوية مثل «طفولتها حقها» و«بداية آمنة» و«هنتغير»، مع مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

الخطاب الديني الرسائل السكانية الأسرة المصرية

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
نيللى كريم
حكاية نرجس
