7 إبريل| الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Career Expo 2026"

وظائف
وظائف
حسام الفقي

تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2026 فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Career Expo 2026"، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة على مدار يومي 7 و 8 إبريل.

يأتي الحدث تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة/ غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة/ أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور/ رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وينطلق الملتقى هذا العام تحت شعار "Beyond Opportunities"، ليمثل منصة مهنية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي لمعارض التوظيف. ويستهدف الحدث مشاركة أكثر من 70 شركة رائدة ومؤسسة كبرى من مختلف القطاعات، لتوفير عدد ضخم من فرص التوظيف والتدريب للكوادر الشابة، والخريجين، والباحثين عن عمل، إلى جانب تواجد نخبة من الخبراء في مجالات مختلفة.

ويقدم الملتقى فرصة متميزة للمشاركين للتواصل المباشر مع ممثلي الشركات للتعرف على احتياجات سوق العمل، والخروج بتجربة مثمرة من خلال المحاضرات المهنية، وجلسات الإرشاد المهني، ومراجعة السيرة الذاتية، وورش العمل الفنية المتخصصة.

ويتميز الملتقى باعتماده الكامل على التحول الرقمي بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات ومركز الشبكات بجامعة عين شمس، حيث يُدار عبر منصة إلكترونية تتيح للمشاركين التسجيل، ورفع السير الذاتية، والتقديم الفوري المباشر على الوظائف، وحجز المقاعد مسبقاً في الجلسات التطوير المهني لضمان تحقيق أقصى استفادة.

وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للجامعة ودورها الفاعل في التمكين الاقتصادي، تم توسيع نطاق المشاركة هذا العام ليشمل كافة الخريجين، والباحثين عن عمل، والباحثين عن فرص تدريبية من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب أبناء جامعة عين شمس.

يقام الملتقى من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، بمقر دار الضيافة بجامعة عين شمس (شارع منظمة الوحدة الإفريقية أمام حرم كلية طب الأسنان - العباسية)، ويستهدف كل يوم قطاعات محددة لضمان دقة التواصل مع الشركات:
•    اليوم الأول (الثلاثاء 7 إبريل): كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، كلية البنات (قسم العلوم)، وطب الأسنان.
•    اليوم الثاني (الأربعاء 8 إبريل): كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، التربية النوعية، كلية البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام، والآثار.

للتسجيل للمشاركة في الحدث والتعرف على الشركات المشاركة والمتحدثين وأجندة الأنشطة، يُرجى زيارة الرابط: https://careerexpo.asu.edu.eg

ولمعرفة المزيد حول الحدث، يمكنكم متابعة صفحات مركز التوظيف على وسائل التواصل الاجتماعي:
•    Facebook: https://www.facebook.com/ASUCCOFFICIAL
•    Instagram: https://www.instagram.com/auccareercenter/?hl=en
•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/asucareercenter/
•    WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7KfyxL2ATrTuGIVG0X
•    TikTok: https://www.tiktok.com/@asu.career.centre

جامعة عين شمس الملتقى التوظيفي الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس

