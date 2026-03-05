قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
أخبار البلد

الإذاعة المصرية تحتفل بذكرى "غزوة بدر"

الإذاعة المصرية
الإذاعة المصرية
أ ش أ

تحتفل الإذاعة المصرية بمختلف شبكاتها يوم السبت الموافق 7 مارس بذكرى غزوة بدر، من خلال تقديم مجموعة من البرامج والفقرات الخاصة التي تسلط الضوء على هذه المناسبة الإسلامية العطرة، وما تحمله من معانٍ ودروس في التضحية والانتصار للحق.

فعلى شبكة البرنامج العام، تقدم الفترة الصباحية المفتوحة "صباح الخير يا رمضان" مداخلات هاتفية مع عدد من علماء الأزهر الشريف للحديث عن غزوة بدر وبطولات الصحابة في أولى غزواتهم، وأبرز المواقف التي شهدتها المعركة.

كما يقدم برنامج "عازم ولا معزوم" لقاءً مع نقيب السادة الأشراف محمود الشريف، بينما يقدم برنامج "أنوار الحبيب" حلقات خاصة حول أحداث غزوة بدر.

ويتناول برنامج "لؤلؤة من السنة" دروسًا مستفادة من فتح مكة، فيما يستضيف برنامج "حديث الصباح" ضمن فقرة "في رحاب شهر القرآن" محمود بن شريف للحديث عن القيم والمعاني المستلهمة من هذه المناسبات الإسلامية.

وعلى إذاعة الكبار، يقدم برنامج "الفتح المبين" قراءة في معنى الانتصار في الإسلام باعتباره انتصارًا للحق وإرساءً للمبادئ الإنسانية، بينما يسلط برنامج "تعلمنا من بدر" الضوء على أبرز الدروس المستفادة من المعركة وكيفية تطبيقها في حياتنا المعاصرة.

كما يبرز برنامج "اذهبوا أنتم الطلقاء" قيمة العفو والتسامح عند المقدرة، كما أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النصر.

وفي إذاعة القرآن الكريم، يتم نقل احتفال الإذاعة ووزارة الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى عقب صلاتي العشاء والتراويح، إلى جانب تغطية المناسبة من خلال عدد من البرامج منها "كتابات إسلامية" وفقرات ربط على الهواء وبرنامج "الأسرة والمجتمع".

كما تحتفل شبكة الشباب والرياضة بهذه المناسبة من خلال تطويع الفترة المفتوحة "الصيام من أوله" للحديث عن هذه الذكرى العطرة واحتفال الهيئات والوزارات المختلفة بها، إلى جانب تخصيص فقرة ضمن الفترة المفتوحة "نهار رمضان" للحديث عن أسباب غزوة بدر والنتائج المترتبة عليها، باستضافة أحد علماء الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

ويخصص برنامج "ربيع القلوب" حلقة للحديث عن أهم الدروس المستفادة من غزوة بدر، من خلال استضافة أحد علماء الأزهر أو الأوقاف.

ومن جانبها، تحتفل إذاعة صوت العرب بذكرى غزوة بدر عبر عدد من برامجها منها "بعض أغاني اليوم" و*"يومك سعيد"* و*"حدث في مثل هذا اليوم"* و*"صورة"* و*"رمضان وحكاياته"* و*"نعمان ودنجا في رمضان"* و*"حروف الفنون"* و*"تحابيش صحية"* و*"لعبة الحياة"* و*"رمضان.. المغزى والتاريخ"*، وذلك في إطار إبراز الدلالات التاريخية والدينية لهذه المناسبة العظيمة.

