وزير الطيران يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال النقل الجوي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر والمملكة المتحدة، وتم مناقشة توسيع شبكة الطرق الجوية بين البلدين وإمكانية إضافة وجهات جديدة، من بينها مدينة برمنغهام، بما يُسهم في دعم القدرة التشغيلية وتطوير حركة الربط الجوي بين البلدين.

كما بحث الجانبان توسيع العلاقات الإستراتيجية والعمل على تطويرها بما يخدم مصالح البلدين وذلك من خلال مراجعة وتحديث اتفاقية خدمات الطيران بين مصر والمملكة المتحدة، بما يشمل تنظيم حقوق النقل الجوى وتوفير مرونة تشغيلية تدعم النمو المستقبلي للحركة الجوية ، بالاضافة إلى متابعة خطة تحديث الأسطول الجوي خاصة بعد انضمام أول طائرة من طراز إلايرباص A350-900 الى أسطول شركة مصر للطيران، والتى من المقرر أن يُستكمل استلام باقى الطائرات عدد (15) طائرة من نفس الطراز تباعًا حتى عام 2030/2031.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير شبكة النقل الجوي المصرية بما يُدعم حركة السفر والسياحة ويواكب خطط الدولة للتنمية السياحة .

وأشار الحفني إلى أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مطاراتها وتعظيم دور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مؤكدًا الحفاظ الكامل على سيادة الدولة وملكية الأصول، وأن هذا النهج سيساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المسافرين.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال الطيران المدني، مؤكدًا تطلع المملكة المتحدة إلى مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالإجراءات الأمنية المُطبقة بالمطارات المصرية، وبالتطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلع بلاده لمشاركة الشركات البريطانية في ملف تطوير المطارات المصرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة نتائج زيارة وفد وزارة الطيران المدني برئاسة الدكتور سامح الحفني إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي، وما أسفرت عنه من خطوات جادة لدعم التعاون المشترك في مجال الطيران المدني