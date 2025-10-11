صباح البلد يرصد حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي كشفت عن مفاجأة في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الخريفية المتقلبة.

طقس نهارًا وليلًا

يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويميل إلى الاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

فرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، تكون متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى الوادي الجديد، مما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء ليلًا.

حالة البحرين وخليج السويس

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

خليج السويس: مضطرب، وارتفاع الموج بين 2 إلى 3 أمتار، مع نشاط ملحوظ للرياح.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات:

القاهرة: العظمى 28 – الصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 27 – الصغرى 20

شرم الشيخ: العظمى 32 – الصغرى 23

الغردقة: العظمى 32 – الصغرى 22

أسوان: العظمى 34 – الصغرى 22

الأقصر: العظمى 33 – الصغرى 21

الفيوم: العظمى 29 – الصغرى 19

العريش: العظمى 29 – الصغرى 20