قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
رغم وقف إطلاق النار.. وصول 155 شهيدا إلى مستشفيات غزة
«صباح البلد» يرصد أسعار الذهب اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صباح البلد يرصد حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 |فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي كشفت عن مفاجأة في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الخريفية المتقلبة.

طقس نهارًا وليلًا

يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويميل إلى الاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

فرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، تكون متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى الوادي الجديد، مما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء ليلًا.

حالة البحرين وخليج السويس

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

خليج السويس: مضطرب، وارتفاع الموج بين 2 إلى 3 أمتار، مع نشاط ملحوظ للرياح.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات:

القاهرة: العظمى 28 – الصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 27 – الصغرى 20

شرم الشيخ: العظمى 32 – الصغرى 23

الغردقة: العظمى 32 – الصغرى 22

أسوان: العظمى 34 – الصغرى 22

الأقصر: العظمى 33 – الصغرى 21

الفيوم: العظمى 29 – الصغرى 19

العريش: العظمى 29 – الصغرى 20

حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

ترشيحاتنا

حكم الزواج بدون ولي

زوجت نفسي بعقد رسمي وبدون ولي فهل زواجي صحيح .. عطية لاشين يرد

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يعقد المجلس الحديثي اليوم ويتناول قراءة كتاب عمدة الأحكام

الصدقة اليومية للأحياء والأموات

فضل الصدقة اليومية للأحياء والأموات.. 27 سببا تجعلها عادة

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد