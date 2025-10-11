قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم: إن الحركة لن تقوم بنزع سلاحها بالكامل.وأكد أن الأسلحة ستسلم لاحقاً إلى الجيش التابع للدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستضم في صفوفه عناصر من الحركة.

وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز، أوضح نعيم أن حق المقاومة لا يمكن لأحد أن يسلبه من الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لا يملك أحد الحق في إنكار حقنا في مقاومة الاحتلال."

ويأتي تصريح نعيم في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية نقاشات داخلية حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، ومستقبل المقاومة الفلسطينية ضمن أي ترتيبات سياسية أو أمنية مقبلة، خصوصاً في ظل حديث متزايد عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بإشراف عربي ودولي.

وتعد قضية سلاح المقاومة من أكثر الملفات حساسية في أي اتفاق سياسي قادم، إذ تصر إسرائيل والولايات المتحدة على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية كشرط مسبق لأي تسوية دائمة، في حين تؤكد حماس أن المقاومة المسلحة ستظل "ضمانة للسيادة والكرامة الفلسطينية" حتى زوال الاحتلال.

