طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
أسعار السجائر بعد خفض الدولار .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 11-10-2025
ترامب يخطط لاجتماع دولي في القاهرة لبحث مستقبل غزة
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
مواطنون يوزعون الشربات في شرم الشيخ فرحا باتفاق غزة وزيارة ترامب
مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

يمنى عبد الظاهر

تلقى نجم الأهلي مفاجأة سارة بعد التعاقد مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وحصوله على تأكيدات بشأن استمراره مع الفريق ومنحه فرصة أخيرة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيره مع القلعة الحمراء. 

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن توروب رفض مناقشة ملف رحيل المغربي أشرف داري مدافع الفريق لحين الوقوف على مستواه بعد العودة قريبا من الإصابة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره من عدمه. 

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ويديرها السنغالي عيسى سي.

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

