مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

تلقى نجم الأهلي مفاجأة سارة بعد التعاقد مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وحصوله على تأكيدات بشأن استمراره مع الفريق ومنحه فرصة أخيرة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيره مع القلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن توروب رفض مناقشة ملف رحيل المغربي أشرف داري مدافع الفريق لحين الوقوف على مستواه بعد العودة قريبا من الإصابة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره من عدمه.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ويديرها السنغالي عيسى سي.