لقاء المصري الأبرز.. 11 مباراة قوية للنادي الأهلي في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس سوروب لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز، عقب فترة التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر الأول في تصفيات المونديال إلي جانب خوض المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان وديتي المغرب والبحرين استعدادا لكأس العرب.

وتعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الدانماركي ييس سوروب لمدة عامين ونصف لتدريب الشياطين الحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس سوروب للوصول إلى صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز ومطاردة فريقا المصري المتصدر والزمالك الوصيف لاسيما وأن المارد الأحمر له مباراة مؤجلة في المسابقة المحلية.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي جاس سوروب 11 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت مباريات النادي الأهلي القادمة في الدوري الممتاز على النحو التالي:

الجولة 11

الأهلي VS الإتحاد السكندري

الثلاثاء 22 أكتوبر

الساعة 8:00 مساءًا

ستاد القاهرة الدولي

الجولة 12

الأهلي VS بتروجيت

الأربعاء 29 أكتوبر

الساعة 8:00 مساءًا

ستاد الكلية الحربية

الجولة 13

الأهلي VS المصري

الأحد 2 نوفمبر

الساعة 8:00 مساءًا

ستاد برج العرب بالإسكندرية

الجولة 14

الأهلي VS الإسماعيلي

الثلاثاء 25 نوفمبر

الساعة 8:00 مساءًا

ستاد برج العرب بالإسكندرية

فترة توقف دولي استعداداً لكأس العرب في قطر وكأس الأمم الأفريقية في المغرب

الجولة 15

الأهلي VS الجيش

الإثنين 19 يناير

الساعة 5:00 مساءًا

ستاد الكلية الحربية

الجولة 16

الاهلي VS وادي دجلة

الثلاثاء 27 يناير

الساعة 5:00 مساءًا

ستاد القاهرة الدولي

الجولة 17

الأهلي VS البنك الأهلي

الثلاثاء 3 فبراير

الساعة 8:00 مساءًا

ستاد القاهرة الدولي

الجولة 18

الأهلي VS الجونة

الخميس 19 فبراير

الساعة 9:30 مساءًا

ستاد القاهرة الدولي

الجولة 19

الأهلي VS سموحة

الاثنين 23 فبراير

الساعة 9:30 مساءًا

ستاد برج العرب بالإسكندرية

الجولة 20

الأهلي VS زد

السبت 28 فبراير

الساعة 9:30 مساءًا

ستاد القاهرة الدولي

الجولة 21

الأهلي VS المقاولون العرب

الخميس 5 مارس

الساعة 9:30 مساءًا

ستاد المقاولون العرب