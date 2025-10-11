قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين

بشار الأسد
بشار الأسد
ناصر السيد

بعد عشرة أشهر من مغادرته دمشق، نشرت صحيفة دي تسايت الألمانية تقريرًا يكشف ملامح الحياة الجديدة للرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو، حيث يقيم مع عائلته في برج فاخر تمتلك فيه الأسرة نحو عشرين شقة موزعة على ثلاث طبقات.

ووفقًا للتقرير، يعيش الأسد في حرية نسبية داخل العاصمة الروسية، إذ يُشاهد أحيانًا في أحد المراكز التجارية، ويقضي ساعات طويلة في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، بينما يخضع في المقابل لـ"رحمة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحتكر المعلومات حول ماضيه السياسي ودوره في سوريا، ويفرض عليه التزام الصمت التام مقابل حمايته.

ونقلت الصحيفة عن مصدر كان من المقربين من الأسد قبل أن يغادر سوريا عام 2012 بعد محاولة اغتيال فاشلة، قوله إن الرئيس السابق يعيش الآن في ثلاث شقق مترابطة داخل برج يضم مركزًا تجاريًا في طابقه السفلي، وتُشرف على حراسته شركة أمنية خاصة ممولة من موسكو.

وأضاف المصدر أن أسماء الأسد تعاني من تدهور صحي خطير بعد عودة مرض السرطان إليها في ربيع 2024، رغم شفائها منه سابقًا، فيما يقيم شقيق الرئيس ماهر الأسد في فندق "فور سيزونز" بموسكو، ويقضي وقته بين الشراب وتدخين الشيشة.

وذكر فريق الصحيفة أنه تمكن من دخول البرج الذي يقيم فيه الأسد، بمساعدة وسيطة عقارات روسية استخدمت اسمًا مستعارًا وأرشدتهم إلى شقة مشابهة لشقته في الطابق الـ67. ووصف الصحفيون المكان بأنه غاية في الفخامة: ثريات كريستالية، أثاث ذهبي، أرضيات رخامية، ونوافذ بانورامية تطل على أفق موسكو. 

أما المطبخ فمجهز بأحدث الأجهزة الألمانية، والغرف تضم شاشات ضخمة وأنظمة صوت متطورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحمّام يُعد جوهرة الشقة، إذ صُمم بالكامل من رخام الكارارا الإيطالي، وتطل حوض الاستحمام المدفأ على المدينة من ارتفاع شاهق يجعل الطائرات تمر على مستوى النظر.

وفي فبراير الماضي، ظهر نجل بشار الأسد في مقطع فيديو نادر من موسكو تحدث فيه عن الأيام الأخيرة قبل سقوط النظام، كاشفًا أنه كان هناك لإنجاز أطروحته للدكتوراه عندما بدأت الأحداث، بينما كانت والدته في المدينة للعلاج بعد عملية زرع نخاع عظمي.

وأوضح أنه عاد إلى دمشق مطلع ديسمبر ليكون إلى جانب والده وشقيقه، فيما بقيت والدته وشقيقته في موسكو لاستكمال العلاج. 

وبحسب روايته، لم يكن قرار الهروب مخططًا له؛ إذ وصل مسؤول روسي رفيع إلى منزل العائلة في دمشق طالبًا نقل الرئيس إلى اللاذقية، حيث القاعدة الروسية في حميميم، ومن هناك أقلعت طائرة عسكرية روسية بالعائلة إلى موسكو، في الساعات الأولى من أحد أيام ديسمبر 2024، معلنةً نهاية حكمٍ استمر أكثر من عقدين.

المنفى الذهبي بشار الأسد بوتين تحت رحمة بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أدعية النبي لعلاج الأرق

أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الكهرباء برؤساء الهيئات

وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر

جانب من اللقاء

رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية لبحث التعاون الدولى

جانب من الاجتماع

العمل العربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بتعويض عمال فلسطين

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد