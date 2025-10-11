قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس بلدية خان يونس: 350 ألف طن من النفايات منتشرة في المدينة

ناصر السيد

أكد رئيس بلدية خان يونس بجنوب قطاع غزة علاء البطة أن 85% من محافظة خان يونس مدمر، و 400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة.

وأضاف رئيس بلدية خان يونس أن 300 كيلومتر من شبكات المياه في المدينة مدمر، و75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمر.

وأشار البطة إلى أنه يجب التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في المدينة، مضيفا "لدينا 9 فرق تعمل على فتح الطرق ونحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة".

وقال إن خان يونس تحتاج إلى آليات حديثة للتعامل مع الركام، بالإضافة إلى مولدات كهرباء لاستبدال المولدات المدمرة والمتهالكة.

يأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق غزة، الذي جرى التفاوض بشأنه في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، والذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خطته للسلام المكونة من 20 نقطة ذات الصلة بالعدوان على غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإضافة إلى تدمير شتى مناطق القطاع.

