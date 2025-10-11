مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق، سيغيب عن مواجهة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن الدباغ بعاني من إصابة قوية في العضلة الضامة، ويخضع حاليًا للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الموضوع له، ما يجعله غير جاهز للمشاركة في اللقاء.

كما أشار إلى أن فرص لحاق ناصر منسي، مهاجم الفريق، بالمباراة تبدو ضعيفة أيضًا، في ظل استمرار معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، وخضوعه هو الآخر للمرحلة الثانية من التأهيل الطبي.

ويستعد الزمالك لملاقاة ديكيداها الصومالي، في السادسة مساء السبت 18 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.