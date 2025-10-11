قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك
سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر
قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل لبدء عملها في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة
ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي
جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص
أحمد بدر: عمال الغزل والنسيج بالمحلة أذكياء ونسعي لفتح أسواق تصدير جديدة| فيديو
محمود أبو الدهب يهاجم المنتقدين ويشيد بـ حسام حسن وسوروب.. ماذا قال؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025
هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي فى دوري أبطال أفريقيا
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة، دون إضافة المصنعية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

عيار 24: سجل سعر البيع 6109 جنيهات، وسعر الشراء 6086 جنيهًا.

عيار 22: بلغ سعر البيع 5600 جنيه، وسعر الشراء 5579 جنيهًا.


سعر الذهب عيار 21 اليوم 

عيار 21: سجل سعر البيع 5345 جنيهًا، وسعر الشراء 5325 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4581 جنيهًا، وسعر الشراء 4564 جنيهًا.

عيار 14: بلغ سعر البيع 3563 جنيهًا، وسعر الشراء 3550 جنيهًا.

عيار 12: سجل سعر البيع 3054 جنيهًا، وسعر الشراء 3043 جنيهًا.


سعر الأونصة اليوم 

سجل سعر الأونصة الذهب في السوق المحلية 189,998 جنيهًا للبيع و189,287 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4007.21 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 42,760 جنيهًا للبيع و42,600 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الأونصة اليوم

