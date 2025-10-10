صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025

جدد الذهب صعوده في ختام تعاملات مساء الجمعة الموافق 10-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يصعد

وعوض سعر جرام الذهب خسائره منذ أمس وحتي بدء تعاملات مساء اليوم والتي سجلت قيمتها 210 جنيهات علي الأقل؛ ليرتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 140 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مساء اليوم بمقدار 5345 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6108 جنيهات للبيع و6137 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5345 جنيها للبيع و5370 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4581 جنيها للبيع و4602 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3563 جنيها للبيع و3580 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3995 دولارا للبيع و3996 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 42.76 ألف جنيه للبيع و 42.96 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب أمس الخميس، محافظةً على تموضعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقته للمرة الأولى في تاريخها الأربعاء الماضي، وسط آمال بمزيد من خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4037.39 دولار للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4059.05 دولار أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% لتسجّل 4056.10 دولاراً للأونصة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كلٍّ من أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، بنسبة احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

وشهدت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز الإقبال على أصول الملاذ الآمن وفي مقدمتها الذهب.

وقفز المعدن النفيس بنحو 54% منذ بداية العام، بدعم من مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوّط في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 48.91 دولاراً للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولار الأربعاء الماضي.

بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1650.60 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% إلى 1435.25 دولار.