حوادث

ضبط أصحاب 6 مخابز استولوا على 31 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

الغربية أحمد علي

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أصحاب 6 مخابز بالمحلة وكفرالزيات والسنطة، استولوا على 31 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

توجيهات حملات تموينية 


وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط  أصحاب 6 مخابز بالمحلة وكفرالزيات والسنطة ، استولوا على 31 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ردع مخالفين قانونيا 


وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، وأن الوزارة والمديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

