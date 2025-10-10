أمطار وانخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أمطار وانخفاض الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه وفقا للتوقعات فإن البلاد تتأثر بكتل هوائية، ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بمنخفض جوي.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل

27 درجة، وفي فترة الليل نشهد انخفاضات كبيرة وملحوظة، وأن البلاد تسجل بين 20 إلى 21 درجة، والمدن الجديدة تسجل 17 درجة.

وأشارت إلى أن المواطنين عليهم توخى الحذر بخصوص ارتداء الملابس في أثناء الخروج من البيت، وأنه يجب ارتداء ملابس خريفية، أي ارتداء قطعتين، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت أن هناك بعض المحافظات شهدت أمطارا أمس، لكن اليوم ستكون الامطار أقل من التي حدثت بالإسكندرية وبعض المحافظات.

عضو بالحزب الجمهوري: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

قال مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأحق بنيل جائزة نوبل للسلام وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الرئيس السيسي من جهود مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، يجعله الأجدر بالتكريم الدولي، لأنه يعمل بصدق من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة ومنع تهجيرهم.

وأضاف فرنسيس، في تصريحات لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إصرار الرئيس ترامب على نيل جائزة نوبل للسلام يعكس رغبته في نيل مكافأة سياسية وشخصية لا أكثر، قائلاً: "ترامب يتصرف كطفل يريد جائزة على كل ما يفعله، ولكن منحه نوبل للسلام سيكون وصمة عار على المؤسسة التي تمنحها"، مؤكدًا أن السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة" خلال تسعة أشهر يجعل الحديث عن ترشيح ترامب أمرًا غير مقبول.

بجهود مصرية حثيثة.. فرحة العودة تعم شوارع غزة بعد فتح الطرق الرئيسية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من النصيرات بالمحافظة الوسطى، إن مشاعر الفرح تعم أوساط المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة مع بدء عودتهم إلى مدنهم ومناطقهم الشمالية، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السماح بالتنقل نحو الشمال.

وأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف النازحين بدأوا بالفعل بسلوك طريق الرشيد الساحلي وطريق صلاح الدين، عائدين إلى مدنهم التي غادروها قسرًا خلال العدوان الأخير، رغم الدمار الكبير الذي حل بالأحياء السكنية والبنية التحتية في مدينة غزة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن طريقي الرشيد الساحلي وصلاح الدين الشرقي عادا للعمل بشكل طبيعي أمام حركة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشاهد التي يرصدها على الأرض تُظهر فرحة عارمة بين الفلسطينيين الذين يسيرون سيرًا على الأقدام أو باستخدام السيارات والعربات نحو مدينتهم.

ابتسامة ما بعد الحرب.. مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من النصيرات بالمحافظة الوسطى، إن مشاعر الفرح تعم أوساط الفلسطينيين مع بدء عودتهم إلى مدينة غزة وشمال القطاع بعد رحلة نزوح طويلة ومعاناة عاشوها في المناطق الوسطى والجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن مئات العائلات الفلسطينية بدأت بسلوك طريق الرشيد الساحلي، الذي يربط محافظات القطاع ببعضها البعض، حيث فُتح أمام حركة المواطنين ذهابًا وإيابًا، وبدأت السيارات والعربات وحتى الدواب تسير في طريق العودة رغم الدمار الواسع الذي لحق بمدينة غزة.

وأوضح جبر في مداخلة مباشرة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن طريق صلاح الدين الشرقي فُتح كذلك أمام حركة المواطنين، إلى جانب طريق الرشيد الساحلي، ما أعاد الحياة إلى شرايين القطاع من جديد. وأشار إلى أن المشهد العام يعكس فرحة غامرة لدى المواطنين الذين يتنقلون في هذه اللحظات نحو مدينة غزة، معتبرين هذا اليوم إنجازًا حقيقيًا يُضاف إلى سلسلة الجهود المصرية المستمرة في وقف العدوان وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي مكّن آلاف النازحين من العودة إلى ديارهم بعد معاناة إنسانية قاسية.

لحظة إعلان فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام

عرضت قناة القاهرة الإخبارية وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025.

فازت الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للسياسية الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، تقديرًا لعملها المتواصل في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي، وجهودها الرامية إلى تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

الخريف موسم العدوى.. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟| فيديو

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أسباب نشاط الفيروسات خلال فصلي الخريف والشتاء، موضحًا أن هذه الفترة تشهد تغيرات مناخية حادة تؤدي إلى انتشار الأمراض التنفسية وزيادة حالات البرد.

وأضاف مجدي بدران، خلال لقائه، ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الخريف يتميز بتقلبات جوية سريعة، إذ يمكن أن يبدأ اليوم بحرارة مرتفعة ثم يتحول فجأة إلى طقس بارد أو ممطر، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للفيروسات المختلفة، مشيرًا إلى أن تغير المناخ أدى إلى تداخل الفصول واختلاط الظواهر الجوية بشكل غير مسبوق.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.39 جنيه للبيع، و55.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.87 جنيه للبيع، 63.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4645 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5420 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6194 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43360 جنيها.



اللبان: عودة قصر ثقافة حلوان يعزز الانتماء الوطني.. فيديو

أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة حلوان بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة يأتي في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى أن الافتتاح تم بحضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، واللواء أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وأضاف اللواء خالد اللبان، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القصر يتكون من ثلاثة طوابق؛ يضم الدور الأرضي مسرحًا وقاعة للفنون التشكيلية ومكتبة للطفل، بينما يشمل الدور الأول نادي المرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة، أما الدور الثاني فيضم قاعة للمعارض وثلاث قاعات متعددة الأغراض.

أفضل وضعيات النوم لتقليل الضغط على العمود الفقري| فيديو

كشفت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، عن أفضل وضعيات النوم من الناحية الطبية، موضحة أنه لا توجد وضعية نوم واحدة مثالية لكل الأوقات، وإنما تختلف من شخص لآخر حسب السن والحالة الصحية، فحديثو الولادة يجب أن يناموا على الظهر، بينما يفضَّل أن ينام البالغون على أحد الجانبين لتجنب آلام الظهر وتحسين التنفس أثناء النوم.

وأضافت مها يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، أن النوم على البطن يُعد من أسوأ وضعيات النوم لأنه يسبب ضغطًا على العمود الفقري وعضلات الرقبة، ويؤثر سلبًا على جودة التنفس، ما يؤدي إلى نوم غير عميق وشعور بالإجهاد عند الاستيقاظ.