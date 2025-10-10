قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
آية التيجي

تُعتبر اللازانيا الإيطالية من أشهر الأطباق التي استطاعت أن تحجز مكانًا مميزًا على المائدة العربية والعالمية؛ بفضل مذاقها الغني، وسهولة تحضيرها، وهي تجمع بين المكرونة واللحم والصوص والجبن في توليفة لا تقاوم.

وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل اللازانيا في المنزل بخطوات بسيطة ومذاق لا يُنسى؛ فإليك الوصفة الكاملة من الشيف مي صيام.

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا

مكونات اللازانيا:

شرائح لازانيا جاهزة (حسب عدد الأفراد).

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة ناعمة.

كوب من عصير الطماطم أو صلصة جاهزة.

ملعقتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف أو الريحان.

كوبان من البشاميل الجاهز أو المُعَدّ في البيت.

كوب من الجبن الموتزاريلا المبشور.

طريقة عمل اللازانيا

طريقة التحضير:

ـ في مقلاة على النار، سخّني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبُل.

ـ أضيفي اللحم المفروم وقلّبيه حتى يتغير لونه وينضج.

ـ أضيفي صلصة الطماطم والتوابل، واتركي الخليط حتى يتماسك قليلًا.

ـ في قدر من الماء المغلي المملح، اسلقي شرائح اللازانيا لبضع دقائق حتى تطرى، ثم صفيها وضعيها على منشفة نظيفة.

ـ في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة، ضعي طبقة من اللازانيا، تليها طبقة من اللحم، ثم طبقة من البشاميل.

ـ كرري الخطوات حتى انتهاء المكونات، ثم اختمي الطبقات بطبقة من البشاميل والجبن الموزاريلا على الوجه.

ـ ضعي الصينية في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

ـ اتركي اللازانيا قليلًا لتتماسك، ثم قدّميها ساخنة مع سلطة خضراء أو بطاطس مشوية.

طريقة عمل اللازانيا

نصائح لنجاح اللازانيا

ـ يمكنكِ إضافة جبن شيدر مع الموتزاريلا لمذاق أغنى.

ـ استخدمي صوص بشاميل خفيف القوام؛ حتى لا تجف الطبقات.

ـ يمكن تحضير اللازانيا مسبقًا وحفظها في الثلاجة لمدة يوم قبل الخبز.

طريقة عمل اللازانيا لازانيا باللحم المفروم وصفات إيطالية طريقة عمل اللازانيا في المنزل لازانيا الشيف مي صيا طريقة عمل البشاميل لازانيا سهلة وسريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

أذكار المساء النبوية

أذكار المساء النبوية.. حصنك من كل مكروه نهاية اليوم

الغضب

الأزهر: «لا تغضب» دواء نبوي لآفات النفس ودعوة للتوازن والسكينة

رئيس جامعة الأزهر

هل يوجد ترادف كلي في اللغة العربية؟.. رئيس جامعة الأزهر: العماء انقسموا إلى رأيين

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد