طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

تُعتبر اللازانيا الإيطالية من أشهر الأطباق التي استطاعت أن تحجز مكانًا مميزًا على المائدة العربية والعالمية؛ بفضل مذاقها الغني، وسهولة تحضيرها، وهي تجمع بين المكرونة واللحم والصوص والجبن في توليفة لا تقاوم.

وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل اللازانيا في المنزل بخطوات بسيطة ومذاق لا يُنسى؛ فإليك الوصفة الكاملة من الشيف مي صيام.

طريقة عمل اللازانيا

مكونات اللازانيا:

شرائح لازانيا جاهزة (حسب عدد الأفراد).

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة ناعمة.

كوب من عصير الطماطم أو صلصة جاهزة.

ملعقتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف أو الريحان.

كوبان من البشاميل الجاهز أو المُعَدّ في البيت.

كوب من الجبن الموتزاريلا المبشور.

طريقة التحضير:

ـ في مقلاة على النار، سخّني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبُل.

ـ أضيفي اللحم المفروم وقلّبيه حتى يتغير لونه وينضج.

ـ أضيفي صلصة الطماطم والتوابل، واتركي الخليط حتى يتماسك قليلًا.

ـ في قدر من الماء المغلي المملح، اسلقي شرائح اللازانيا لبضع دقائق حتى تطرى، ثم صفيها وضعيها على منشفة نظيفة.

ـ في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة، ضعي طبقة من اللازانيا، تليها طبقة من اللحم، ثم طبقة من البشاميل.

ـ كرري الخطوات حتى انتهاء المكونات، ثم اختمي الطبقات بطبقة من البشاميل والجبن الموزاريلا على الوجه.

ـ ضعي الصينية في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

ـ اتركي اللازانيا قليلًا لتتماسك، ثم قدّميها ساخنة مع سلطة خضراء أو بطاطس مشوية.

نصائح لنجاح اللازانيا

ـ يمكنكِ إضافة جبن شيدر مع الموتزاريلا لمذاق أغنى.

ـ استخدمي صوص بشاميل خفيف القوام؛ حتى لا تجف الطبقات.

ـ يمكن تحضير اللازانيا مسبقًا وحفظها في الثلاجة لمدة يوم قبل الخبز.