طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

تُعد البليلة من أشهر الحلويات المصرية التقليدية التي يعشقها الجميع، خصوصًا في فصل الشتاء، إذ تمنح الجسم الدفء والطاقة بفضل محتواها الغني من القمح والحليب والسكر.



وقدمت الشيف نونا طريقة عمل البليلة باللبن المميزة بخطوات سهلة ومذاق لا يُقاوم، لتستمتعي بها مع أسرتك في أي وقت.

طريقة عمل البليلة باللبن

مكونات البليلة على طريقة الشيف نونا:

كوب من القمح المقشور (المنقوع لمدة 4 ساعات على الأقل)

لتر حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر (يمكن الزيادة حسب الرغبة)

قشطة بلدي أو وش وش الحليب (للتقديم)

رشة فانيليا أو قرفة (اختياري)

جوز هند ومكسرات مجروشة للتزيين

رشة صغيرة من الزبدة أو القشطة لإضافة نكهة غنية

طريقة التحضير:

ـ ضعي القمح المنقوع في قدر عميق واغمريه بالماء، ثم اتركيه على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا (قد يستغرق نحو ساعة).

ـ بعد النضج، صفي القمح من الماء الزائد، ثم أضيفي إليه الحليب والسكر والفانيليا أو القرفة حسب الرغبة.

ـ اتركي الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتكاثف قليلًا ويأخذ قوامًا كريميًا.

ـ ارفعيها من على النار، واسكبيها في أطباق التقديم.

ـ زيني الوجه بـ القشطة وجوز الهند والمكسرات المجروشة.

نصائح الشيف نونا لنجاح البليلة

ـ يمكن إضافة ملعقة عسل نحل بدل السكر لنسخة صحية أكثر.

ـ للحصول على طعم غني، استخدمي وش الحليب البلدي بدل القشطة الجاهزة.

ـ يمكنكِ إعدادها بالحليب البارد وتقديمها كتحلية صيفية أيضًا.

فوائد البليلة باللبن

تُعد البليلة وجبة متكاملة، فهي تحتوي على القمح الغني بالألياف والحليب الغني بالكالسيوم والبروتين، مما يجعلها مثالية للأطفال ولتعزيز النشاط في الأيام الباردة.