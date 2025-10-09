تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

حذّر عدد من أطباء العيون من انتشار بعض العادات اليومية الخاطئة التي قد تدمّر البصر تدريجيًا وتؤدي إلى العمى الجزئي أو الكلي بمرور الوقت، خاصة بين النساء والشباب.

عادات تدمر البصر تدريجيا

وأكد الخبراء أن إهمال العناية بالعين أو استخدام أدوات التجميل والعدسات اللاصقة بطريقة غير صحيحة من أكثر الأسباب شيوعًا وراء التهابات القرنية وتدهور النظر، ومن أبرزها :

ـ ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم:

يشدد الأطباء على أن النوم بالعدسات اللاصقة يمنع الأكسجين من الوصول إلى القرنية، ما يؤدي إلى التهابات حادة وتقرحات قد تسبب فقدان البصر. وينصح الأطباء بإزالتها قبل النوم وتنظيفها بشكل منتظم بالمحلول المخصص.

عادات تدمر البصر تدريجيا

ـ السباحة بالعدسات اللاصقة:

من أكثر الأخطاء شيوعًا بين مستخدمي العدسات، إذ تسمح المياه بدخول البكتيريا والطفيليات إلى العين، مما قد يسبب التهابات خطيرة مثل التهاب القرنية الأميبي الذي قد يؤدي إلى العمى الدائم.

عادات تدمر البصر تدريجيا

ـ عدم إزالة مكياج العيون قبل النوم:

ترك المكياج على العين طوال الليل يؤدي إلى انسداد الغدد الدهنية في الجفون، مما يسبب جفاف العين والتهابات مزمنة في الجفن والرموش. كما أن بقايا الكحل والماسكارا قد تدخل إلى العين مسببة تهيجًا واحمرارًا.

عادات تدمر البصر تدريجيا

ـ مشاركة أدوات التجميل مع الآخرين:

مشاركة الماسكارا أو محدد العين (الآيلاينر) مع الغير من أخطر العادات التي قد تنقل العدوى البكتيرية والفيروسية مثل التهاب الملتحمة أو الهربس العيني.

عادات تدمر البصر تدريجيا

ـ إهمال ارتداء النظارات الشمسية:

التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية يسبب تلفًا في شبكية العين، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو الضمور البقعي، وهما من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر.

عادات تدمر البصر تدريجيا

نصائح الأطباء لحماية العين

ـ تنظيف العدسات بانتظام وتبديلها حسب المدة الموصى بها.

ـ إزالة المكياج قبل النوم باستخدام مزيل لطيف مخصص للعين.

ـ تجنب مشاركة أدوات التجميل مع أي شخص آخر.

ـ ارتداء نظارات شمسية أصلية مزودة بعدسات مضادة للأشعة فوق البنفسجية.

ـ مراجعة طبيب العيون بشكل دوري حتى في حال عدم وجود أعراض.