قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى وأحكام| حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. هل إخراج الصدقة بأكثر من نية جائز أم إفرادها أفضل؟.. هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟
بعد تأهل منتخب مصر.. شوبير: وسط فرحتنا في ناس تخصص غل وعكننة
طارق أبو العينين: تعاون وثيق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لدعم المنتخب المصري
طارق أبو العينين: منتخب مصر يخوض دورة دولية بـ الإمارات في نوفمبر
قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
خدمات صحية وبيطرية في القافلة الشاملة بقرية الزغيرات في مطروح
رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد
تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى
مصطفى مدبولي أمام «الكوميسا»: مصر لا تألوا جهدًا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
احتفالات في شوارع غزة بوقف الحرب وهتافات شكر للرئيس السيسي والجيش المصري
الخارجية التشيكية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
آية التيجي

حذّر عدد من أطباء العيون من انتشار بعض العادات اليومية الخاطئة التي قد تدمّر البصر تدريجيًا وتؤدي إلى العمى الجزئي أو الكلي بمرور الوقت، خاصة بين النساء والشباب. 

عادات تدمر البصر تدريجيا

وأكد الخبراء أن إهمال العناية بالعين أو استخدام أدوات التجميل والعدسات اللاصقة بطريقة غير صحيحة من أكثر الأسباب شيوعًا وراء التهابات القرنية وتدهور النظر، ومن أبرزها :

ـ ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم:
يشدد الأطباء على أن النوم بالعدسات اللاصقة يمنع الأكسجين من الوصول إلى القرنية، ما يؤدي إلى التهابات حادة وتقرحات قد تسبب فقدان البصر. وينصح الأطباء بإزالتها قبل النوم وتنظيفها بشكل منتظم بالمحلول المخصص.

عادات تدمر البصر تدريجيا

ـ السباحة بالعدسات اللاصقة:
من أكثر الأخطاء شيوعًا بين مستخدمي العدسات، إذ تسمح المياه بدخول البكتيريا والطفيليات إلى العين، مما قد يسبب التهابات خطيرة مثل التهاب القرنية الأميبي الذي قد يؤدي إلى العمى الدائم.

عادات تدمر البصر تدريجيا

ـ عدم إزالة مكياج العيون قبل النوم:
ترك المكياج على العين طوال الليل يؤدي إلى انسداد الغدد الدهنية في الجفون، مما يسبب جفاف العين والتهابات مزمنة في الجفن والرموش. كما أن بقايا الكحل والماسكارا قد تدخل إلى العين مسببة تهيجًا واحمرارًا.

عادات تدمر البصر تدريجيا

ـ مشاركة أدوات التجميل مع الآخرين:
مشاركة الماسكارا أو محدد العين (الآيلاينر) مع الغير من أخطر العادات التي قد تنقل العدوى البكتيرية والفيروسية مثل التهاب الملتحمة أو الهربس العيني.

عادات تدمر البصر تدريجيا

ـ إهمال ارتداء النظارات الشمسية:
التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية يسبب تلفًا في شبكية العين، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو الضمور البقعي، وهما من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر.

عادات تدمر البصر تدريجيا

نصائح الأطباء لحماية العين

ـ تنظيف العدسات بانتظام وتبديلها حسب المدة الموصى بها.

ـ إزالة المكياج قبل النوم باستخدام مزيل لطيف مخصص للعين.

ـ تجنب مشاركة أدوات التجميل مع أي شخص آخر.

ـ ارتداء نظارات شمسية أصلية مزودة بعدسات مضادة للأشعة فوق البنفسجية.

ـ مراجعة طبيب العيون بشكل دوري حتى في حال عدم وجود أعراض.

العناية بالعين صحة البصر أطباء العيون العادات التي تدمر النظر العدسات اللاصقة مكياج العيون التهابات القرنية العمى النظارات الشمسية أخطاء شائعة تهدد البصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

ترشيحاتنا

حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده

ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ الإفتاء تجيب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الأسوة الحسنة لكل من أراد الله ونعيمه

فضل الصدقة

هل إخراج الصدقة بأكثر من جائز أم إفرادها أفضل؟

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد