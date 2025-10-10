أفضل وضعيات النوم لتقليل الضغط على العمود الفقري| فيديو

كشفت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، عن أفضل وضعيات النوم من الناحية الطبية، موضحة أنه لا توجد وضعية نوم واحدة مثالية لكل الأوقات، وإنما تختلف من شخص لآخر حسب السن والحالة الصحية، فحديثو الولادة يجب أن يناموا على الظهر، بينما يفضَّل أن ينام البالغون على أحد الجانبين لتجنب آلام الظهر وتحسين التنفس أثناء النوم.

وأضافت مها يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، أن النوم على البطن يُعد من أسوأ وضعيات النوم لأنه يسبب ضغطًا على العمود الفقري وعضلات الرقبة، ويؤثر سلبًا على جودة التنفس، ما يؤدي إلى نوم غير عميق وشعور بالإجهاد عند الاستيقاظ.

وأوضحت أن تقلب الإنسان أثناء النوم أمر طبيعي وله فائدة طبية، إذ يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، مشيرة إلى أن النوم لفترات طويلة على جانب واحد يسبب ضعف تدفق الدم في الجهة الملامسة للفراش.

وتابعت استشارية أمراض النوم، أن النوم على الجانب الأيسر هو الأنسب للحوامل، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل، لأنه يحسّن تدفق الدم للمشيمة ويقلل من ارتجاع المريء، ناصحة باستخدام وسادة بين الساقين أو أسفل البطن لتقليل الضغط على العمود الفقري.

كما شددت على أهمية اختيار الوسادة والمرتبة المناسبة وفقًا للحالة الصحية، موضحة أن الوسادة يجب أن تدعم فقرات الرقبة بشكل مريح، وأن المراتب متوسطة الصلابة هي الأفضل لمعظم الأشخاص، مع إمكانية استخدام المراتب الطبية أو الوسائد الخاصة في حالات ارتجاع المريء أو مشاكل الفقرات.