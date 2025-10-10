جيش الاحتلال يهدد: جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس هُزمت في كل مكان وهذا ما أفضى إلى الاتفاق، مضيفا: "أخضعنا حماس وتمكنا من هزيمتها والجيش موجود في عمق غزة".

كما دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان غزة إلى الامتناع عن الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

وقال: قواتنا في القيادة الجنوبية تتمركز عند الخط الأصفر المتفق عليه وسيعملون على إزالة أي تهديد .

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تصريحاته قائلا : بدأت مهلة 72 ساعة لإطلاق سراح أسرانا ونستعد لاستقبال المخطوفين الذين كانوا في غزة حيث حققت عملياتنا إنجازات غير مسبوقة في كافة الميادين وأدت لإعادة أسرانا.

وزاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلا: “مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ستبدأ مهلة 72 ساعة ويجب على حماس إطلاق سراحهم خلال هذه المهلة”.

وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أننا جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة.