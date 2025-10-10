نتنياهو : نضغط على حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها

اكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وعد عائلات المختطفين بإعادة الجميع دون استثناء ، مضيفا " ونحن ننفذ وعدنا.



وقال نتنياهو في تصريحات له : الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج و كان نصب عيني طيلة الوقت أمن إسرائيل وإعادة المختطفين ومواجهة صواريخ إيران وذراعها حماس.

وأضاف نتنياهو: قلنا دائما إنه لا يمكن إعادة المختطفين دون الوقوف بوجه حماس و نضغط على حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها.



وتابع نتنياهو: حماس لم توافق سابقا على إعادة مخطوفينا ووافقت على الصفقات حينما أحست أن الخناق يضيق عليها.



وختم نتنياهو: نتذكر أبطالنا في الجيش والأجهزة الأمنية ونحيي عائلات القتلى ونقف إلى جانبها . كل شخص يقول إن هذه الصفقة كانت موجودة على الطاولة سابقا هو يكذب ببساطة

