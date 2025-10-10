قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اجتماع إسرائيلي لبحث اليوم التالي في غزة بمشاركة ويتكوف وكوشنر

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لبحث اليوم التالي في غزة بمشاركة ويتكوف وكوشنر ومسؤولين عسكريين.

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي   بنيامين نتنياهو بدأ فعلياً التحضير لخطوة سياسية جديدة تهدف إلى تقديم موعد الانتخابات العامة، مستغلاً ما وصفته الصحيفة بـ"الزخم الشعبي" الذي ولدته صفقة الأسرى وعودة الأسرى إلى منازلهم.

يأتي ذلك في خضم الأجواء السياسية المشحونة التي تعيشها إسرائيل عقب الموافقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس. 

وبحسب التقرير، اتصل نتنياهو مؤخراً برئيس اللجنة المركزية لحزب الليكود، الوزير حاييم كاتس، طالباً منه عقد اجتماع عاجل للجنة المركزية لمناقشة إمكانية إجراء انتخابات مبكرة داخل الحزب خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لانتخابات الكنيست في وقت لاحق. 

ووفقاً للصحيفة، فإن نتنياهو كلف كاتس بدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل آليات الانتخابات الداخلية في وقت قياسي، بما يسمح له بتجديد تفويضه القيادي داخل الحزب قبل الدخول في أي استحقاق وطني.

وتدرس قيادة الليكود حالياً دمج الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب مع انتخابات مؤتمر الحركة المقرر عقده في 24 نوفمبر المقبل، وهي خطوة من شأنها تعزيز موقع نتنياهو داخل الحزب، وتحصينه من أي محاولات تمرد أو منافسة داخلية، في وقتٍ تشير فيه التقديرات إلى أن شعبيته ارتفعت بشكل ملحوظ عقب نجاح صفقة الأسرى التي رعتها واشنطن.

ويرى مراقبون أن نتنياهو يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحصين نفسه سياسياً قبل أن يدخل الائتلاف الحاكم في دوامة الخلافات الداخلية، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات مع بعض أحزاب اليمين المتطرف التي شاركته الحكم. 

ويؤكد مسؤولون في الليكود أن نية نتنياهو الواضحة هي استثمار اللحظة السياسية الراهنة قبل أن تتبدد، وتوظيف الدعم الشعبي المتزايد لصالحه في انتخابات مبكرة قد تعيد إليه السيطرة الكاملة على المشهد السياسي الإسرائيلي.

وقال مصدر رفيع في الحزب للصحيفة: “نتنياهو يريد استغلال الزخم الشعبي الذي خلقته صفقة الأسرى، فالتأييد له الآن في ذروته، وإذا قرر الذهاب إلى الانتخابات، فسيكون ذلك بعد أن يضمن فوزه داخل الليكود وصمت جميع الأصوات المعارضة.”

ويرى محللون سياسيون أن هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، ستكون بداية لمرحلة جديدة في السياسة الإسرائيلية، حيث سيحاول نتنياهو الظهور بمظهر "رجل السلام" القادر على تحقيق الأمن وعودة الأسرى، وفي الوقت ذاته استعادة زمام المبادرة السياسية قبل أن تهتز حكومته بفعل الضغوط الداخلية والانتقادات من المعارضة.

