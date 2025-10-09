هند الضاوي: ترامب أخذ اللقطة من نتنياهو بالإفراج عن الأسرى.. وصمة عار في تاريخه

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في خطف الأضواء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلانه بنفسه عن الإفراج المرتقب عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستُعد وصمة عار في تاريخ نتنياهو وتؤثر بشكل كبير على مستقبله السياسي.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ترامب تواصل شخصيًا، مساء أمس، مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين، وأبلغهم بموعد الإفراج عن أبنائهم يوم الاثنين المقبل، ما تسبب في حالة فرحة عارمة بين الأهالي، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس رغبة ترامب في استثمار الحدث سياسيًا لصالحه على حساب نتنياهو.

وأضافت هند الضاوي: "أنا بقول شكراً ترامب، مش علشان الإفراج عن المحتجزين، لكن لأنه أخذ اللقطة من نتنياهو"، لافتة إلى أن نتنياهو، حتى اللحظات الأخيرة، يعاني من تراجع شعبيته داخل إسرائيل، وأن ما فعله ترامب سيضاعف من أزمته، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة خلال الربع الأول من عام 2026، بين يناير ومارس المقبلين.