عبد المنعم سعيد: نتنياهو شكّل عامل ضغط داخلي ساهم في تسريع المساعي لإنهاء الحرب

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج العربي خلال الفترة الماضية كانت من المحطات الفاصلة في مسار الحرب على غزة، موضحًا أن هذه الزيارة أعادت رسم خريطة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وربطت واشنطن بعلاقات اقتصادية وتكنولوجية ممتدة مع دول الخليج.

شراكات استراتيجية طويلة المدى

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الزيارة لم تكن مجرد حدث دبلوماسي لحظي، بل أسست لشراكات استراتيجية طويلة المدى بين الولايات المتحدة والدول العربية، وهو ما جعل واشنطن أكثر انخراطًا في جهود وقف الحرب في غزة حفاظًا على مصالحها المتشابكة في المنطقة.

وأشار المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إلى أن تصاعد التظاهرات داخل إسرائيل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكّل عامل ضغط داخلي إضافي ساهم في تسريع المساعي لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن التوازن بين الضغوط الداخلية في إسرائيل والمصالح الإقليمية والدولية خلق مناخًا مهيئًا للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.