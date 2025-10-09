قيادي بحماس : هدفنا وقف مذبحة غزة .. والوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرات

وجّه أبو بكر الأسدي، عضو القيادة السياسية بحركة حماس، تحية إجلال إلى "الشعب الفلسطيني الصامد" مشيدًا بمقاومة أهل غزة والضفة التي تحملت "جرائم الاحتلال أمام مرأى العالم"، وقال الأسدي إن شعب غزة لم يرفع الراية البيضاء رغم الضغوط، مؤكداً أن "المطلوب خروج الاحتلال من أرضنا، فبدون الشعب لن نحقق شيئًا".

وشرح الأسدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الهدف من الاتفاق هو "وقف المذبحة وإيقاف عملية التصفية الفلسطينية"، مشدداً على أن تنفيذ هذا الهدف يمرّ عبر الإجماع الفلسطيني وأنهاء مخاطر ما وصفه بـ"مشروع صفقة القرن".

ترميم البيت الفلسطيني

واختتم أبو بكر الاسدي بالتشديد على "الوحدة الوطنية" كخيار استراتيجي لمواجهة ما أطلق عليه المؤامرات، داعياً إلى ترميم البيت الفلسطيني وتوحيد الصفوف لتعزيز المقومات الداخلية لمواجهة التحديات المقبلة.