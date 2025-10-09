قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق
ترامب: السلام في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا.. وعدة دول ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سيكون هناك مراسم لتوقيع اتفاق غزة في مصر
غزة سيعاد إعمارها.. ترامب: ممتن لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق غزة
بيان ترحيب من برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
أخبار العالم

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع

السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين
السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين
أ ش أ

  أكد السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة أن اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس وكل مكونات المجتمع الفلسطيني تثمن وتقدر بشكل كبير الدور المصري الرائد والعظيم.
وقال السفير منصور - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية - "إن ما يجري الآن في شرم الشيخ هو حاسم في الوصول إلى وقف العدوان على أهالي غزة ووقف إطلاق النار وترتيب تبادل المحتجزين مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وفق احتياجات أهالي القطاع وعدم التهجير أو ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين وعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة ومصر في صلب كل ذلك".
وأضاف أن مصر تلعب دورا مهما مع اللجنة العربية الإسلامية ولذلك نحن نقدر عاليا ونثمن الجهود المصرية المميزة في دعم وإسناد القضية الوطنية الفلسطينية. 
وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى مصر والتوقيع على اتفاق غزة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ويمكن البناء عليها للاستمرار في جهود وقف العدوان أولا والاستجابة إلى نداء شعبنا في غزة وإدخال كافة المساعدات الذين هم في أشد الاحتياج إليها.
وثمن السفير منصور ، الموقف العربي الموحد على مطالب أصبحت هي مطالب العالم كله وهي وقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وعدم التهجير القسري، مشيرا إلى أن توحد العالم بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والأمين العام على هذه الأهداف وصولا إلى هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في شرم الشيخ أمس والذي يجب أن تتضافر كل الجهود وتستمر من أجل تطبيقه بشكل كامل.
وأوضح أن الموقف العربي ووحدته وتماسكه وقوته لعب دورا مهما في إقناع الرئيس الأمريكي بالإقدام على هذه المبادرة والتي جاءت بجهد الجميع وبفضل صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وبشأن إعادة إعمار قطاع غزة، قال السفير منصور "نمتلك خطة عربية إسلامية وموافق عليها أوروبيا، ولكن هذه الخطة تحتاج إلى مساعدات مادية وتمويل ضخم لبدء التنفيذ، ونأمل أن ننجح سويا خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار في توفير كل المستلزمات للبدء في هذه خطة إعادة الإعمار".

