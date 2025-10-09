شريف عامر: 2 مليون مواطن في غزة هيناموا اليوم في هدوء

أكد الإعلامي شريف عامر، أن شهر أكتوبر الحالي يختلف عن أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنه بعد عامين كاملين من الحرب على غزة، دخل العالم مرحلة جديدة ومختلفة تمامًا، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى مصر لإطلاق المرحلة الأولى من اتفاق السلام.

اعتداءً غير مسبوق

وقال شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن ما شهدته غزة على مدار 733 يومًا كان اعتداءً غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن أكثر من مليوني مواطن عاشوا تحت القصف ووسط غياب تام لمقومات الحياة، وأضاف: "صحيح إن الفلسطينيين هيناموا النهارده في العراء أو في خيم، لكن للمرة الأولى من سنتين هيناموا في هدوء، وهيصحوا على أمل ببكرة أفضل".

وأشار الإعلامي شريف عامر، إلى أن الدمار الذي لحق بغزة كبير، لكن الأمل في إعادة الإعمار وبداية السلام يظل قائمًا، مؤكدًا أن مصر وقفت بحزم ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، فيما تتفق السعودية وفرنسا على أن لا حل دائمًا إلا بقيام الدولة الفلسطينية.