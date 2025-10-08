شريف عامر مهنئا المنتخب بالتأهل للمونديال: خطوة مهمة للكرة المصرية

هنأ الإعلامي شريف عامر، منتخب مصر لكرة القدم بعد التأهل للمونديال .

وقال شريف عامر في برنامجه “ يحدث في مصر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، :" منتخب مصر حجز رسميًا مقعده في كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب جيبوتي، ليضمن التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، مشيرًا إلى أن المنتخب لم ينتظر حتى الجولة الأخيرة من التصفيات كما كان يحدث في السابق.

وأوضح شريف عامر، أن المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو ستكون بمثابة تحصيل حاصل بعد أن حسم الفراعنة تأهلهم مبكرًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة للكرة المصرية في ظل الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وأشار شريف عامر، إلى أن حسام حسن أصبح ثاني مدير فني مصري في التاريخ يقود المنتخب الوطني للتأهل إلى المونديال بعد الراحل الكابتن محمود الجوهري، لافتًا إلى أن المفارقة الجميلة أن حسام حسن نفسه كان أحد لاعبي منتخب مصر في كأس العالم 1990 بقيادة الجوهري، ليعود اليوم ويكرر الإنجاز مدربًا.