لدينا مؤهلات قوية.. مدير حملة العناني لـ شريف عامر: تواصلنا مع جميع السفارات مبكرًا

قال وائل عبدالوهاب، مدير حملة المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، إن الحملة بدأت منذ وقت مبكر في إرسال التوجيهات إلى السفارات المصرية حول العالم للتنسيق مع سلطات الدول المختلفة، والاستماع إلى رؤيتها وتوقعاتها بشأن ما ينتظرونه من حملة المرشح المصري الدكتور خالد العناني.

وأوضح مدير حملة العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العمل داخل الحملة تم وفق منهج علمي مدروس، شمل التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، ودراسة كل العوامل الحاكمة في الانتخابات، إلى جانب تحليل التجارب السابقة سواء داخل منظمة اليونسكو أو في منظمات دولية أخرى مشابهة.

ونوه مدير حملة العناني، بأن مؤهلات الدكتور خالد العناني كانت أحد العناصر الأساسية التي عززت من فرص نجاح الحملة، مشددًا على أن ترشيحه جاء نتيجة توافق واسع وإيمان بقدراته المهنية والعلمية التي تؤهله لقيادة المنظمة بكفاءة، مشيرًا إلى أن اسمه مطروح الآن ضمن عملية الاستفتاء الدولي للموافقة على تعيينه في المنصب رسميًا.