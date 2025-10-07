شريف عامر: الوفد الإسرائيلي موجود في مفاوضات شرم الشيخ رغما عنه

أكد الإعلامي شريف عامر، أن ما يجري حاليًا في شرم الشيخ يمثل تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي، قائلًا: "ليس هناك مستحيلات في السياسة، شخص كان مستهدفًا قبل أسابيع للقتل وهو خليل الحية، اليوم يجلس في غرفة لا يفصله فيها سوى حائط عن من كان يستهدفه، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي".

وأوضح شريف عامر، خلال تعليق ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل عُقدت اليوم في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة حتى الآن جاءت من مصادر مصرية وفلسطينية وأمريكية (من الرئيس ترامب تحديدًا)، في حين لم تصدر أي تصريحات إسرائيلية رسمية، مؤكدًا أن الوفد الإسرائيلي موجود في المفاوضات "رغمًا عنه".

وأشار شريف عامر، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم عن كون هذه المفاوضات تمثل أفضل فرصة للوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، بينما شددت التصريحات المصرية على ثوابت الموقف المصري، المرتبطة بآليات أمنية واضحة، وانسحاب إسرائيلي كامل، وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، مقابل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، إلى جانب تأكيد الدكتور بدر عبدالعاطي على ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكشف شريف عامر عن تطور مهم يتمثل في الإعلان عن وصول الوفد الأمريكي إلى مصر غدًا لحضور المناقشات بشأن خطة ترامب للسلام، موضحًا أن الوفد سيضم ويتكوف وكوشنر، وهو ما يشير إلى وجود نقاط تفاهم أولية في مسار التفاوض.

وأضاف أن رئيس جهاز المخابرات التركي سيصل أيضًا إلى مصر غدًا للمشاركة في المناقشات، معتبرًا أن هذه التطورات مجتمعة تعكس بوادر اتفاق ملموس قد يشكل خطوة أولى نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.