محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
مانشستر سيتي يهنئ منتخب مصر بالتأهل للمونديال ويوجه رسالة خاصة لمرموش
محمد أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026: أسعدتم الشعب المصري والعربي
شريف عامر: جميع الأنظار تتجه إلى لقاءات شرم الشيخ.. ومتوقع انفراجة الجمعة المقبل
مسئول أممي: نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزة
ترامب بعد دعوة الرئيس السيسي: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وقد أزور مصر الأحد
دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم
لقطات البروفات تحقق ملايين المشاهدات.. محمد ثروت يكشف سر تفاعل الجمهور المستمر|فيديو
ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد
حسام حسن: محمد صلاح يستحق كل خير.. وأتمنى ألا يقلل أحد من إنجاز التأهل للمونديال
لافروف : روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية ومستعدة للتعاون لضمان استقرارها
اللجنة الأولمبية المصرية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود منتخب مصر لكأس العالم 2026
شريف عامر: جميع الأنظار تتجه إلى لقاءات شرم الشيخ.. ومتوقع انفراجة الجمعة المقبل

أكد الإعلامي شريف عامر، أن جميع الأنظار الآن تتجه إلى المفاوضات التي تجري بين الوفود الفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية والقطرية والمصرية، متوقعًا أن يشهد يوم الجمعة المقبل انفراجة كبيرة في الأزمة، في حال استمرار هذا الزخم الإيجابي داخل أروقة المحادثات،

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن  حضور الوفود الأمريكية إلى مصر، والمكونة من المبعوث الأمريكي ويتكوف وجاريد كوشنر، يشير إلى أن المفاوضات بشأن غزة وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن هناك نتائج واضحة بدأت تتبلور على أرض الواقع.

وتابع شريف عامر: "وجود هذه الشخصيات البارزة في القاهرة لم يكن عبثًا، بل جاء بعد الوصول إلى نقاط توافق بين الأطراف المختلفة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع كل ثقله السياسي للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى قطاع غزة.

وأشار شريف عامر، إلى أن ترامب يريد أن يكون في قلب الصورة وأن يُنسب إليه الفضل في تحقيق هذا الإنجاز، لافتًا إلى أن الأمر يعتمد على ما ستؤول إليه المفاوضات خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المؤشرات القادمة من شرم الشيخ تؤكد وجود أجواء إيجابية.

وشدد شريف عامر ،على أن ترامب قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد بعد دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي له اليوم، ويؤكد ترامب أن المفاوضات مع حماس تمضي جيدا"

