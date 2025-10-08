قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
تحقيقات وملفات

أستاذ قانون دولي: ظهور الحية في شرم الشيخ «صفعة للموساد».. والسيادة المصرية خط أحمر لا يُمس

القيادي خليل الحية
القيادي خليل الحية
رنا أشرف

في مشهد سياسي وأمني يحمل دلالات عميقة، شكّل ظهور القيادي في حركة حماس، خليل الحية، علنًا في شرم الشيخ رسالة قوية للعالم، مفادها أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أرض مصر ليست ساحة مفتوحة لأي اختراقات أو انتهاكات.

الحدث، الذي جاء في ظل مفاوضات حساسة وعلى بعد أمتار من حدود الاحتلال، أثبت بحسب تأكيدات خبراء القانون الدولي أن مصر تملك مفاتيح الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها قادرة على حماية ضيوفها وفرض هيبتها وسيادتها على أراضيها.

الرسالة المصرية كانت واضحة: مصر ليست قطر أو إيران، وأمنها ليس محل اختبار. فالظهور الآمن للحية في مدينة السلام يعكس ثقة الأطراف الدولية في قدرات الدولة المصرية الأمنية والدبلوماسية، ويؤكد دور القاهرة المركزي كوسيط محوري في مسار المفاوضات الساعية إلى وقف الحرب.

أستاذ قانون دولي: ظهور الحية في شرم الشيخ صفعة للموساد.. مصر ليست قطر أو إيران

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن ظهور القيادي في حركة حماس، خليل الحية، في شرم الشيخ يمثل رسالة واضحة للعالم بقوة الدولة المصرية وسيادتها المطلقة على أراضيها، مؤكدًا أن ما حدث في قطر من اغتيالات لا يمكن أن يتكرر على الأراضي المصرية.

السيادة المصرية خط أحمر

وفي حديث خاص لـ "صدى البلد"، قال الدكتور مهران إن ظهور قادة حماس علنًا في قلب شرم الشيخ، وعلى بعد أمتار من حدود فلسطين المحتلة، وفي ظل تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من الحدود، يؤكد أن مصر دولة قوية ذات سيادة كاملة لا يمكن لأي طرف أن ينتهكها. موضحًا أن القانون الدولي يكفل لكل دولة السيادة الكاملة على إقليمها وحق حماية ضيوفها، وهو ما تمارسه مصر بكل اقتدار.

وأكد أن الفارق بين ما حدث في إيران وقطر من اغتيال القيادي إسماعيل هنية ومحاولات الاغتيال الأخرى، وبين الظهور الآمن للقيادات الفلسطينية في مصر، يعكس قوة المؤسسة الأمنية المصرية وقدرتها على فرض سيطرتها الكاملة وحماية ضيوف مصر، لافتًا إلى أن مصر أثبتت تاريخيًا أنها لا تقبل بأي انتهاك لسيادتها، وأن أي محاولة للعبث بأمنها تواجه بحزم شديد.

مصر بلد الأمن والأمان

وأشار إلى أن ظهور خليل الحية بهذا الشكل العلني والآمن في شرم الشيخ، في ظل انعقاد المفاوضات الحساسة وتحت حماية المخابرات وقوات النخبة (GIS)، يؤكد أن مصر تبقى بلد الأمن والأمان رغم كل التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية المصرية تمتلك القدرة على توفير الحماية الكاملة لجميع المشاركين في المفاوضات وإحباط أي محاولات للنيل منهم.

وأوضح أن اختيار شرم الشيخ لاستضافة هذه المفاوضات الحاسمة ليس عبثًا، بل يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على توفير المناخ الآمن للحوار وحماية جميع الأطراف، لافتًا إلى أن شرم الشيخ استضافت عبر تاريخها عشرات المؤتمرات والقمم الدولية دون أي خروقات أمنية، مما يؤكد كفاءة المنظومة الأمنية المصرية.

رسالة للعالم

كما أكد أن ظهور الحية في شرم الشيخ يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن مصر قادرة على حماية الوسطاء والمفاوضين، وأن سيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيرًا إلى أن هذا يعزز دور مصر كوسيط محايد وموثوق في جميع القضايا الإقليمية.

آفاق المفاوضات

وحول احتمالات نجاح المفاوضات في وقف الحرب، أكد الدكتور مهران أن نجاح مصر في توفير المناخ الآمن للمفاوضات يمثل خطوة مهمة، لكن النجاح النهائي يعتمد على جدية إسرائيل في الالتزام بوقف العدوان، موضحًا أن الجهود المصرية الدؤوبة والخبرة المصرية في إدارة الأزمات تزيد من فرص التوصل إلى اتفاق، لكن العقبة الحقيقية تبقى في المماطلة الإسرائيلية.

وشدد أستاذ القانون الدولي العام على أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وحماية الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة تبقى العاصمة الحقيقية للدبلوماسية العربية والحاضنة الآمنة لكل جهود السلام في المنطقة.

