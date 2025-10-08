قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
توك شو

وزير الحكم المحلي الفلسطيني: ننتظر نتائج إيجابية من مفاوضات شرم الشيخ لإنهاء معاناة شعبنا

غزة
غزة
محمود محسن

قال سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إنّ الشعب الفلسطيني ينتظر بفارغ الصبر ما ستسفر عنه مفاوضات شرم الشيخ التي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها مشجعة، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية ترحب بكل الجهود المبذولة لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأولوية بعد وقف الحرب ستكون لتضميد جراح الشعب الفلسطيني والتخفيف من آلامه بعد عامين من القصف والتدمير والتشريد.

وتابع، أنّ الحكومة الفلسطينية وضعت خطة واضحة وشاملة لإعادة الإعمار بالتوازي مع الخطة العربية التي أُقرت في القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي على وجه الخصوص جاهزة للانطلاق في تنفيذ المهام الميدانية، وعلى رأسها رفع الأنقاض وإعادة تأهيل مكبات النفايات التي دُمّرت في مناطق متعددة من القطاع، موضحاً أن هناك مئات آلاف الأطنان من النفايات والركام تحتاج إلى معالجة فورية.

وأوضح الوزير أن الحكومة، بالتنسيق مع البلديات والجهات الدولية، رفعت بالفعل خلال فترة الحرب أكثر من 28 ألف طن من الركام و15 ألف طن من النفايات لتسهيل حركة المواطنين، مؤكداً أن هذا الجهد يمثل بداية عملية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع المنكوب.

وأشار حجاوي إلى أن إعادة الإعمار تتطلب جهداً مشتركاً من كافة الأطراف العربية والدولية، مؤكداً أن المؤتمر المزمع عقده في القاهرة قريباً سيكون منصة لتوحيد الخطط التنفيذية بين الحكومة الفلسطينية والمانحين، بهدف الانطلاق الفوري بعد وقف الحرب نحو مرحلة التعافي وإعادة البناء.

سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الفلسطينية قطاع غزة

