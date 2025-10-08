وزير الحكم المحلي الفلسطيني: ننتظر نتائج إيجابية من مفاوضات شرم الشيخ لإنهاء معاناة شعبنا

قال سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إنّ الشعب الفلسطيني ينتظر بفارغ الصبر ما ستسفر عنه مفاوضات شرم الشيخ التي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها مشجعة، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية ترحب بكل الجهود المبذولة لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأولوية بعد وقف الحرب ستكون لتضميد جراح الشعب الفلسطيني والتخفيف من آلامه بعد عامين من القصف والتدمير والتشريد.

وتابع، أنّ الحكومة الفلسطينية وضعت خطة واضحة وشاملة لإعادة الإعمار بالتوازي مع الخطة العربية التي أُقرت في القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي على وجه الخصوص جاهزة للانطلاق في تنفيذ المهام الميدانية، وعلى رأسها رفع الأنقاض وإعادة تأهيل مكبات النفايات التي دُمّرت في مناطق متعددة من القطاع، موضحاً أن هناك مئات آلاف الأطنان من النفايات والركام تحتاج إلى معالجة فورية.

وأوضح الوزير أن الحكومة، بالتنسيق مع البلديات والجهات الدولية، رفعت بالفعل خلال فترة الحرب أكثر من 28 ألف طن من الركام و15 ألف طن من النفايات لتسهيل حركة المواطنين، مؤكداً أن هذا الجهد يمثل بداية عملية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع المنكوب.

وأشار حجاوي إلى أن إعادة الإعمار تتطلب جهداً مشتركاً من كافة الأطراف العربية والدولية، مؤكداً أن المؤتمر المزمع عقده في القاهرة قريباً سيكون منصة لتوحيد الخطط التنفيذية بين الحكومة الفلسطينية والمانحين، بهدف الانطلاق الفوري بعد وقف الحرب نحو مرحلة التعافي وإعادة البناء.