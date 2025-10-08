ضياء رشوان: الدول العربية تعمل مع واشنطن لضمان تنفيذ بنود المبادرة الأمريكية

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ التخوف من عدم التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه هو تخوف مشروع ومبني على تجارب واقعية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تُكمل تنفيذ اتفاقات سابقة مرتين على الأقل، آخرها في شهر يناير الماضي، حين توقفت بعد المرحلة الأولى من اتفاق ثلاثي المراحل.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن هذا التاريخ من الإخلال بالالتزامات يجعل السؤال المطروح الآن هو: "ما هي الضمانات الحقيقية التي تضمن التزام إسرائيل؟"، مشددًا على أن الضمانة الوحيدة القادرة على فرض التنفيذ هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من خلال شخص الرئيس دونالد ترامب، نظرًا لنفوذه المباشر على حكومة اليمين الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الدول العربية الفاعلة في الملف، وهي مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات، إضافة إلى باكستان وتركيا وإندونيسيا، تعمل في الوقت الحالي بشكل مكثف مع الإدارة الأمريكية لضمان وجود التزامات واضحة ومُلزمة على الجانب الإسرائيلي.

وأضاف رشوان أن قدرة الرئيس ترامب على الضغط على إسرائيل كبيرة للغاية، حتى دون وجود اتفاق مكتوب، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي هو الطرف الوحيد القادر على ضمان التزام حكومة اليمين الإسرائيلي بالاتفاق، في ظل ما وصفه بأنه "الراعي الأقوى" في العلاقة الثنائية بين واشنطن وتل أبيب.