مصطفى الفقي لـ"شريف عامر": الرئيس السيسي منح العناني مساحة كبيرة لترشيحه لمنصب مدير اليونسكو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن المرشح المصري الدكتور خالد العناني استطاع حسم التصويت لمنصب مدير عام اليونسكو منذ اللحظات الأولى، مشيرًا إلى أن أصدقائه في المنظمة أكدوا له هذا الإنجاز.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن العناني كان وزيرًا ناجحًا، وكان خروجه من الوزارة مفاجئًا للبعض، بينما رأى آخرون أن هذا الخروج كان تمهيدًا لدفعه لمنصب دولي في اليونسكو، مؤكداً أن الرئيس السيسي منح العناني مساحة كبيرة لترشيحه لهذا المنصب.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن خالد العناني شاب متفوق ومتعلم بشكل ملحوظ، يجيد لغات متعددة، ويستطيع التعبير عن آرائه بحرية وبأسلوب راقٍ، مؤكدًا أن مصر كانت حريصة على فوز مرشحها، محاولة قيادة المنظمة الدولية نظراً لما تمتلكه من حضارة وتراث وثقافة غنية.

وشدد مصطفى الفقي، على أن اليونسكو منظمة شعبوية تتواصل مع الأسر حول العالم من خلال التعليم، لافتًا إلى أن أول مكتب لليونسكو خارج باريس كان في مصر، مما يعكس الأهمية التاريخية للبلاد في هذه المنظمة.