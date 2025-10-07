بخطة مدروسة.. مدير حملة العناني: بدأنا معركة اليونسكو منذ 2022

أكد وائل عبدالوهاب، مدير حملة المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، أن وزارة الخارجية وضعت دراسة شاملة بشأن دخول مصر سباق المنافسة على المنصب منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، موضحًا أن مرحلة الدراسة انتهت بالاستقرار على ترشيح الدكتور خالد العناني، الذي تم الإعلان عن ترشيحه بشكل مبكر، في خطوة مدروسة هدفت إلى منح الحملة وقتًا كافيًا للإعداد الجيد.

وأشار "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن إطلاق الحملة الدعائية للمرشح المصري بدأ فعليًا منذ أكثر من عامين، مؤكدًا أنها لم تكن حملة تقليدية، بل جاءت وفق رؤية متكاملة تراعي طبيعة المنافسة داخل المنظمة الدولية، لافتًا إلى أن هناك تيارين داخل الوزارة آنذاك؛ الأول يرى ضرورة بدء الحملة مبكرًا، والثاني فضّل انتظار موعد فتح باب الترشيح الرسمي.

وشدد على أن التوصية الرئيسية التي خرجت بها وزارة الخارجية كانت ضرورة الإعلان المبكر عن الترشيح لتعزيز فرص التواصل وكسب الدعم الدولي، مؤكدًا أن هذا القرار كان أحد أهم عوامل نجاح الحملة.