السودان: اتفاق سلام غزة خطوة نحو إيقاف نزيف الدم ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

عبر مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عن ترحيبه وتأييده لاتفاق سلام غزة الذي تم توقيعه مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ، والذي يُعد خطوة مهمة نحو إيقاف نزيف الدم ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس - في بيان اليوم /الخميس/، أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - أن تحقيق السلام في غزة يُمثل انتصارًا لقيم العدالة والإنسانية، وفرصة حقيقية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، والمضي قُدمًا نحو إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

كما أشاد مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، والتي ظلت تعمل بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة الدائمة.

