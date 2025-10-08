شريف عامر عن فوز عمر ياجي بنوبل للكيمياء: إنجاز عربي

أكد الإعلامي شريف عامر، أن الخبر السعيد على المستوى العربي هذا العام يتمثل في فوز العالم السعودي عمر ياجي بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، مشيرًا إلى أن الجائزة تُعد الأهم والأعرق عالميًا في مجال العلوم.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن إنجاز العالم السعودي يتمثل في تطوير قوالب كيميائية متقدمة يمكنها التعامل مع العناصر الكيميائية والتحكم في خصائصها، بما يسمح بالاحتفاظ بعناصر محددة من الهواء والماء، وهو ما يسهم في استخلاص المياه من الهواء والحفاظ على العناصر الحيوية من التلوث، فضلًا عن إمكانية زيادة عمر النباتات والخضروات والفاكهة من خلال تقنيات كيميائية مبتكرة.

وأوضح شريف عامر، أن الدكتور عمر ياجي حصل على عدد من الجوائز العلمية المرموقة في أوروبا وآسيا، من بينها جوائز من ألمانيا وفرنسا واليابان، إلى جانب تكريمه عربيًا لجهوده في تطوير تطبيقات علمية تخدم الإنسان والبيئة.