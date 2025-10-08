لماذا من غير المرجح أن يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام؟ ومن سيحصل عليها؟

عندما يتعلق الأمر بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، فهناك أمر واحد شبه مؤكد: لن يفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهما رغب في ذلك.

وستنهي لجنة نوبل النرويجية في أوسلو حالة التشويق عندما تعلن عن الفائز يوم الجمعة في الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

تعد الخلفية قاتمة، فعدد الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل دولة واحدة على الأقل لم يصل قط إلى أعلى مستوياته كما هو الحال في عام 2024، منذ بدأت جامعة أوبسالا السويدية قاعدة بيانات الصراعات العالمية الخاصة بها في عام 1946.

وقال ترامب مرارا وتكرارا إنه يستحق الجائزة المرموقة لحل "ثمانية صراعات"، لكن الخبراء يتوقعون أنه لن يكون خيار اللجنة - على الأقل ليس هذا العام.

لكن ربما العام المقبل؟ بحلول ذلك الوقت، ستكون أجواء مبادراته المختلفة قد هدأت، بما في ذلك أزمة غزة.

ويرى العديد من الخبراء أن ادعاءات ترامب بأنه "صانع السلام" مبالغ فيها، معربين عن قلقهم بشأن عواقب سياساته "أمريكا أولا".

وقالت نينا جرايجر، رئيسة معهد أبحاث السلام في أوسلو: "إلى جانب محاولة التوسط في السلام في غزة، فقد رأينا سياسات تتعارض في الواقع مع النوايا وما هو مكتوب في وصية (ألفريد) نوبل، خاصة فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، وأخوة الأمم، ونزع السلاح".

ويرى جرايجر أن قائمة تصرفات ترامب التي لا تتوافق مع مبادئ جائزة نوبل للسلام طويلة.

لقد انسحب ترامب من المنظمات الدولية والمعاهدات المتعددة الأطراف، وشن حروبًا تجارية ضد الحلفاء والأعداء على حد سواء، وهدد بالاستيلاء على جرينلاند من الدنمارك بالقوة، وأمر الحرس الوطني بدخول المدن الأمريكية وهاجم الحريات الأكاديمية في الجامعات وكذلك حرية التعبير.

وقد تختار لجنة نوبل أيضا تأكيد التزامها بالنظام العالمي الذي يتحداه ترامب حاليا من خلال منح الجائزة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أو هيئة تابعة للأمم المتحدة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أو وكالة الإغاثة الفلسطينية (الأونروا).