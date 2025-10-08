قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يلوح بيده للحضور بأكاديمية الشرطة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
بحضور 550 طالبًا| مفتي الجمهورية في ندوة حوارية بالمدرسة الفنية المتقدمة بالقاهرة
بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة
الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
أخبار العالم

باكستان وماليزيا تؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية المتوازنة والمستدامة
أ ش أ

أكدت باكستان وماليزيا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية المتوازنة والمستدامة من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق وتسهيل الأعمال، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ونظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال زيارته الحالية لكوالالمبور.


وشدد الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء - على ضرورة التطبيق الفعال لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، كما اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة الدفاعية من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا.


ورحب شهباز شريف وإبراهيم بمزيد من التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك التدريب التقني والمهني وتعزيز الشراكات المؤسسية، كما أقرا بأهمية الطيران في تعزيز الاتصال والتبادلات بين المواطنين واتفقا على تعزيز خدمات السفر الجوي واستكشاف الفرص لزيادة الاتصال بين البلدين.


واتفقا الجانبان أيضا - خلال اللقاء - على استكشاف التعاون في مجال الرعاية الصحية والأدوية والأجهزة الطبية بهدف تعزيز الصحة العامة والتبادل التجاري في هذه القطاعات.


ووافقا على استكشاف آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول في مجال الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك تبادل المعرفة، والبحوث المشتركة والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.


وأكدا دعمهما لتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.


وحول الأهمية الكبيرة للتعاون الإقليمي في إدارة الكوارث والحد من المخاطر، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز تبادل المعرفة في مجال المساعدات الإنسانية والاستجابة لحالات الطوارئ والتعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث.


يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى ماليزيا ويرافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزير الإعلام والإذاعة عطا الله تارار والمساعد الخاص لرئيس الوزراء طارق فاطمي.

