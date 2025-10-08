قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مصرع 15 شخصا جراء وقوع انهيار أرضي بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند

أ ش أ

أعلنت السلطات المحلية في الهند مصرع 15 شخصًا على الأقل جراء وقوع انهيار أرضي بولاية "هيماشال براديش" الواقعة شمال البلاد، وذلك وقت مرور حافلة تقل العديد من الأشخاص بمنطقة جبلية.


وذكرت وسائل إعلام هندية اليوم /الأربعاء/ أن الحافلة كانت تسير على طريق قرب منطقة "بيلاسبور" عندما وقع انهيار أرضي بعد أيام من هطول الأمطار بغزارة على مناطق شمال البلاد، مشيرة إلى أنها كانت تحمل على متنها ما لا يقل عن 25 راكبا وقت وقوع الحادث.


بدورها، قالت الشرطة الهندية إن القتلى هم تسعة رجال وأربع سيدات وطفلين كما أضافت أن عمليات الإنقاذ مستمرة في محاولة للعثور على ركاب آخرين مفقودين يعتقد أنهم لقوا مصرعهم.


من جانبها، أعلنت السلطات في ولاية "هيماشال براديش" إنقاذ ثلاثة أطفال مصابين ونقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج اللازم.

السلطات المحلية في الهند وقوع انهيار أرضي بولاية هيماشال براديش حافلة تقل العديد من الأشخاص بمنطقة جبلية منطقة بيلاسبور انهيار أرضي هطول الأمطار بغزارة

