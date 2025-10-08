الصين وماليزيا تجريان مناورات "السلام والصداقة 2025" المشتركة في أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء، أن الصين وماليزيا ستجريان مناورات مشتركة تحت اسم "السلام والصداقة 2025" في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها ستكون في ماليزيا والمياه القريبة منها.



وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الصين وماليزيا ستقومان بنشر قوات متعددة الخدمات لإجراء مناورات مشتركة بالذخيرة الحية تحت شعار "المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث والأمن البحري"، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة الدول الأعضاء الأخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كمراقبين.



وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن هذه التدريبات المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون العملي بين جيوش الصين ودول جنوب شرق آسيا وتحسين قدرتها على الاستجابة بشكل مشترك للتهديدات الأمنية غير التقليدية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.