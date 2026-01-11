النائب محمد الدامي: رفع كفاءة المنظومة الصحية أولوية في الفصل التشريعي الجديد

قال النائب محمد الدامي عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، رفع كفاءة المنظومة الصحية، والسعي للحصول علي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان حياه كريمة، لإدراج مركز الدلنجات ضمن هديه الرئيس.

وأكد النائب محمد الدامي، في تصريحات علي هامش استخراج العضوية للفصل التشريعي الثالث (2026-2031) ضرورة العمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمتابعة وتقييم الأداء لكافة المؤسسات الحكومية، والاهتمام بمركز الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية وتفعيل دورها لتكون متنفس لأبناء من الشباب.

وأضاف الدامي، أنه سيعمل على توفير قطعه أرض مناسبة لإقامة منطقة صناعية علي غرار باقي المناطق بمحافظة البحيرة لجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، رفع كفاءة المنظومة التموينية وحصول المواطن علي رغيف عيش مطابق للمواصفات

ووجه النائب محمد الدامي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهوده وانحيازه للمواطنين في كافة القضايا، وجهوده في مجال التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.