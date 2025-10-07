الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء

أعلنت لجنة نوبل اليوم الثلاثاء فوز العلماء الأمريكيين جون كلارك وميشيل ديفوريه وجون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء لعام ٢٠٢٥، وذلك لتجاربهم التي كشفت عن تطبيقات فيزياء الكم.

وأضافت اللجنة في بيان لها: "لقد أتاحت جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام فرصًا لتطوير الجيل القادم من تكنولوجيا الكم، بما في ذلك التشفير الكمي، والحواسيب الكمومية، وأجهزة الاستشعار الكمومية".

قالت الملكية السويدية للعلوم في بيان إن الحائزين على الجائزة أجروا تجارب على دائرة كهربائية أظهروا فيها كلاً من النفق الميكانيكي الكمي ومستويات الطاقة في نظام كبير بما يكفي لحمله باليد.

يعد كلارك المولود في بريطانيا، أستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، في الولايات المتحدة.

أما ديفوريت، المولود في فرنسا، هو أستاذ في جامعة ييل وجامعة كاليفورنيا و سانتا باربرا، أيضًا في الولايات المتحدة، حيث يعمل مارتينيس أيضًا أستاذًا.

تُمنح جائزة نوبل في الفيزياء من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتتضمن مبلغًا إجماليًا قدره 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار) يتم تقاسمها بين الفائزين إذا كان هناك العديد منهم، كما هو الحال غالبًا.

تأسست جوائز نوبل من خلال وصية ألفريد نوبل، الذي جمع ثروة طائلة من اختراعه للديناميت. منذ عام 1901، ومع بعض الانقطاعات، تُمنح الجوائز سنويًا للإنجازات في العلوم والأدب والسلام. وأُضيف الاقتصاد لاحقًا.

كانت الفيزياء أول فئة ذُكرت في وصية نوبل، مما يعكس بروز هذا المجال خلال فترة عمله. واليوم، لا تزال جائزة نوبل في الفيزياء تُعتبر على نطاق واسع الجائزة الأكثر شهرة وتأثيرًا في تاريخ العلوم، مثل ألبرت أينشتاين وبيير وماري كوري وماكس بلانك ونيلز بور، رائد نظرية الكم.