سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
أخبار العالم

الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء

اعلان جائزة نوبل
اعلان جائزة نوبل
محمد على

أعلنت لجنة نوبل اليوم الثلاثاء فوز العلماء الأمريكيين جون كلارك وميشيل ديفوريه وجون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء لعام ٢٠٢٥، وذلك لتجاربهم التي كشفت عن تطبيقات فيزياء الكم. 

وأضافت اللجنة في بيان لها: "لقد أتاحت جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام فرصًا لتطوير الجيل القادم من تكنولوجيا الكم، بما في ذلك التشفير الكمي، والحواسيب الكمومية، وأجهزة الاستشعار الكمومية".

قالت الملكية السويدية للعلوم في بيان إن الحائزين على الجائزة أجروا تجارب على دائرة كهربائية أظهروا فيها كلاً من النفق الميكانيكي الكمي ومستويات الطاقة في نظام كبير بما يكفي لحمله باليد. 

يعد كلارك المولود في بريطانيا، أستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، في الولايات المتحدة.

أما ديفوريت، المولود في فرنسا، هو أستاذ في جامعة ييل وجامعة كاليفورنيا و سانتا باربرا، أيضًا في الولايات المتحدة، حيث يعمل مارتينيس أيضًا أستاذًا.

تُمنح جائزة نوبل في الفيزياء من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتتضمن مبلغًا إجماليًا قدره 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار) يتم تقاسمها بين الفائزين إذا كان هناك العديد منهم، كما هو الحال غالبًا.

تأسست جوائز نوبل من خلال وصية ألفريد نوبل، الذي جمع ثروة طائلة من اختراعه للديناميت. منذ عام 1901، ومع بعض الانقطاعات، تُمنح الجوائز سنويًا للإنجازات في العلوم والأدب والسلام. وأُضيف الاقتصاد لاحقًا.

كانت الفيزياء أول فئة ذُكرت في وصية نوبل، مما يعكس  بروز هذا المجال خلال فترة عمله. واليوم، لا تزال جائزة نوبل في الفيزياء تُعتبر على نطاق واسع الجائزة الأكثر شهرة وتأثيرًا في تاريخ العلوم، مثل ألبرت أينشتاين وبيير وماري كوري وماكس بلانك ونيلز بور، رائد نظرية الكم.

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

