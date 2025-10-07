قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان
مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا في مسيرة ترشح العناني مديرا لـ يونسكو
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
الرئيس السيسي: سيظل علم الدكتور أحمد عمر هاشم باقياً وراسخاً على مر الزمان
الرئيس السيسي يؤكد حتمية إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر
الرئيس السيسي ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: رحلة زاخرة بالعطاء وعلْمُه سيظل باقياً وراسخاً
الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر
وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يُجري مشاورات سياسية مع نظيره الهولندي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، "دافيد فان فييل" وزير خارجية هولندا، وذلك لعقد مشاورات سياسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا من زخم، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي بما يعكس عمق العلاقات المصرية الهولندية، مشيداً بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومسلطاً الضوء على الفرص العديدة الواعدة لتطوير تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، خاصة أن مصر تعد من أكبر ثلاث دول أفريقية ترتبط بعلاقات اقتصادية مع هولندا، وأن هولندا تعد المستثمر الأجنبي الثاني في مصر خلال العام ٢٠٢٤، داعياً الجانب الهولندي للاستثمار فى مصر واستغلال الفرص المتاحة والحوافز الاستثمارية العديدة في مصر، لا سيما في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، والاستفادة من فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة.

كما أشاد وزير الخارجية بالتعاون الثنائي المثمر بين البلدين في مجالات أخرى مثل التعاون المائي وإدارة الموارد المائية، ومجال الهجرة، والذي تُوج بعقد جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة بين مصر وهولندا في يوليو ٢٠٢٥ بالقاهرة، وكذا بإعلان النوايا للتعاون بين الجانبين في مجال الهجرة وتبادل الخبرات وبناء القدرات. كما رحب بالتعاون القائم في الموضوعات الثقافية والتبادل الأكاديمي.

وثمن الجهود المشتركة التي أسفرت عن استعادة عدد من الآثار المصرية المهربة، بما يؤكد حرص البلدين على مكافحة الاتجار في الآثار المصرية بالخارج، معرباً كذلك عن التطلع لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي.

وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية توفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية المصرية في هولندا في إطار ما تقتضيه قواعد ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتوفير التأمين الكامل للسفارة المصرية في لاهاي.

وتناول الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اطلع الوزير عبد العاطي نظيره الهولندي على الجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآخرها استضافة مصر اجتماعات غير مباشرة لوفدي حماس وإسرائيل اتصالاً بالمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي "ترامب" مؤخراً لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما أكد ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية نظراً للوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع والذي وصل إلى حد المجاعة، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة لهولندا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته فور وقف إطلاق النار.

أما بالنسبة لملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، منوهاً إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية، والتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا في أفريقيا في المشروعات التنموية والإنسانية بما يسهم في بناء القدرات الأفريقية وجهود التنمية في القارة.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الهولندى العلاقات الوثيقة التى تربط بلاده بمصر، مؤكداً تطلعله للعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق ارحب، وأشاد بدور مصر المحورى الداعم لاحلال السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط مؤكدا أن مصر شريك اساسى لهولندا فى المنطقة.

كما حرص على تأكيد التزامهم الكامل بتأمين البعثات الدبلوماسية المتواجدة على أرضها، مؤكداً رفضهم لأية تجاوزات تتم أمام السفارات الأجنبية في هولندا ومن ضمنها السفارة المصرية في لاهاي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة دافيد فان فييل التطورات الإقليمية العلاقات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم للمنافسات المحلية بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم للمنافسات المحلية بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

احتفالات ذوى الهمم بانتصارات اكتوبر

ذوي الهمم بمطروح يحيون الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

جهود جامعة أسوان

جامعة أسوان تشهد تكريم خريجي أكاديمية الأمن السيبراني الخارقين بمشاركة 12 جامعة مصرية

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد