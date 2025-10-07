الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران

أكدت الجهات المنظمة لمعرض دبي للطيران، الثلاثاء، عدم مشاركة شركات إسرائيلية في المعرض هذا العام، بحسب تقارير.

وقال تيموثي هاويس، المدير العام لشركة إنفورما، إن الشركات الإسرائيلية "لن تشارك"، وذلك أثناء حديثه خلال مؤتمر صحفي للمعرض الذي من المقرر أن يعقد الشهر المقبل.

ويأتي هذا التأكيد بعد أن ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق من هذا العام أن إسرائيل لن تشارك في معرض دبي للطيران هذا العام.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول سبب القرار، ولكن في الشهر الماضي وجهت الإمارات العربية المتحدة أقوى انتقاداتها لسلوك إسرائيل منذ بدء حرب غزة في عام 2023.

حذرت الإمارات إسرائيل من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمرا بالنسبة لأبو ظبي، ومن شأنه أن يقوض بشدة روح الاتفاقات التي طبّعت العلاقات بين البلدين.

وشهدت الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى لترامب، تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية الإماراتي لرويترز: "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة لتمكين دعمنا المستمر للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة".